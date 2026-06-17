Messi tiết lộ lý do bật khóc khi ghi bàn cho Argentina

ANTD.VN - Không phải cú hat-trick lịch sử hay cột mốc san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup khiến Lionel Messi xúc động, siêu sao 38 tuổi tiết lộ những giọt nước mắt của anh xuất phát từ một biến cố cá nhân ngoài sân cỏ.

Ở trận Argentina thắng Algeria 3-0 sáng 17-6, khoảnh khắc Messi rơi lệ sau bàn mở tỉ số đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đội trưởng Argentina xúc động vì vừa tiếp tục viết nên lịch sử tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chính anh đã phủ nhận điều đó.

Messi tiết lộ lý do bật khóc sau khi ghi bàn cho Argentina

"Sự thật là nước mắt của tôi hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua những ngày rất khó khăn và phức tạp. Tôi biết ơn các đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người trong đội tuyển vì luôn ở bên cạnh, giúp tôi vượt qua giai đoạn ấy", Messi chia sẻ sau trận đấu tại Kansas City.

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Dù không tiết lộ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chủ nhân 8 Quả bóng vàng thừa nhận những vấn đề cá nhân xuất hiện ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của mình.

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Trong hoàn cảnh đó, Messi vẫn cho thấy đẳng cấp của một huyền thoại. Trước Algeria, anh trở thành nhân vật nổi bật nhất trên sân với cú hat-trick hoàn hảo, giúp Argentina có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới. Màn trình diễn ấy giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 16, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của huyền thoại Miroslav Klose.

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Dẫu vậy, đội trưởng Argentina khẳng định những cột mốc cá nhân không còn là động lực lớn nhất đối với anh ở thời điểm hiện tại.

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"Được đứng cùng những tên tuổi như Klose hay Ronaldo là điều rất đặc biệt. Nhưng cuối cùng đó chỉ là những con số thống kê. Bóng đá không thể được định nghĩa chỉ bằng những con số", Messi nói.

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"Tôi yêu bóng đá từ khi còn là một cậu bé. Khi vẫn cảm thấy khỏe mạnh và có thể cống hiến, tôi luôn muốn tiếp tục chơi bóng. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất", thủ quân Argentina chia sẻ.

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Messi san bằng thành tích ghi 16 bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose

Bên cạnh đó, siêu sao sinh năm 1987 cho rằng World Cup 2026 đang cho thấy sự thu hẹp rõ rệt về khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển. "Không còn những trận đấu dễ dàng ở World Cup. Mọi đội bóng đều có bản sắc riêng, được chuẩn bị rất kỹ và đủ khả năng tạo ra bất ngờ. Đây là một kỳ World Cup có tính cạnh tranh cực kỳ cao", anh nhận định.

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"Tôi may mắn có được nhiều hơn những gì từng dám mơ ước. Bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng từng ngày và từng trận đấu cùng đội tuyển này", Messi khép lại bằng nụ cười nhẹ nhõm, như càng khiến CĐV Argentina vững tin hơn vào hành trình bảo vệ cúp vàng thế giới.