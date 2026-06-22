Thái Lan nhắm 'mục tiêu kép' tại King's Cup, trước khi cùng Việt Nam dự Asian Cup 2027

ANTD.VN - Chủ nhà Thái Lan mời thành công 3 khách mời là Oman, Bahrain, Tajikistan dự King's Cup 2026, biến đây trở thành màn cọ xát trước khi chính thức cùng Việt Nam, Indonesia tranh tài Asian Cup 2027.

Ngày 22-6, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh tính 3 khách mời dự King's Cup 2026 - giải giao hữu tứ hùng có truyền thống lâu đời bậc nhất châu Á.

Theo đó, các đội tuyển Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (hạng 92), Tajikistan (hạng 101) sẽ cùng chủ nhà Thái Lan (hạng 94) bắt cặp đấu loại trực tiếp, chọn ra nhà vô địch King's Cup 2026.

Thái Lan cùng 3 khách mời chất lượng tranh King's Cup 2026 trước khi dự Asian Cup 2027

Trước đó từng xuất hiện thông tin Thái Lan mời đội bóng hạng 54 thế giới đang dự World Cup là Uzbekistan, tuy nhiên kế hoạch này bất thành.

Dù vậy, 3 khách mời được công bố cũng có trình độ cao ở châu Á, giúp Thái Lan có màn cọ xát chất lượng trước khi chính thức cùng Việt Nam, Indonesia đại diện châu Á tham dự Vòng chung kết Asian Cup khởi tranh tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1-2027.

Đáng chú ý, King's Cup 2026 được tổ chức đúng vào dịp FIFA Days, từ ngày 9 đến 17-11 tới. Các trận giao hữu tại giải sẽ được tính là trận đấu quốc tế hạng A theo khung xét điểm tích lũy của FIFA.

"Cả ba đối thủ đều thuộc nhóm có trình độ tương đương hoặc cao hơn phần lớn các đội Đông Nam Á, vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt để tuyển Thái Lan tích lũy điểm FIFA", FAT nhấn mạnh.

Như vậy thông qua King's Cup, Thái Lan muốn đạt mục tiêu kép là vừa cọ xát chuyên môn cho Asian Cup, vừa cải thiện thứ hạng FIFA. Song ở chiều ngược lại, "Voi chiến" hoàn toàn có thể tụt hạng nếu kết quả thi đấu không như mong đợi.

Đơn cử như đợt FIFA Days tháng 6 mới đây, Thái Lan từ hạng 93 tụt xuống hạng 94 sau trận hòa Trung Quốc 0-0 và hòa Kuwait 2-2.

Tại Asian Cup 2027, Thái Lan rơi vào bảng đấu được ví như bảng tử thần với sự góp mặt của Nhật Bản, Qatar và Indonesia - đội bóng sở hữu hơn 20 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch, có giá trị đội hình lớn nhất Đông Nam Á hiện tại (khoảng 30 triệu euro).

Trong khi đại diện Đông Nam Á còn lại là Việt Nam nằm bảng E cùng Hàn Quốc, UAE, Yemen.