Sau Kỳ Duyên, Steven Nguyễn xác nhận góp mặt trong phim điện ảnh “Chị chị Em em 3”

Sau khi gây chú ý với thông tin hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai Thị Mầu, nhà sản xuất nay chính thức ra mắt hình ảnh và thước phim đầu tiên của “Chị chị Em em 3”. Không chỉ công bố sự góp mặt của Steven Nguyễn trong dự án, ê-kíp còn giới thiệu màn kết hợp lần đầu giữa nam diễn viên và Kỳ Duyên, đồng thời phác họa những nét đầu tiên về câu chuyện, màu sắc của “Chị chị Em em 3”.

"Chị chị Em em 3" sẽ được ra mắt ngày 16/10/2026

Đoạn phim mở đầu bằng giọng hát của Bảo Anh trong một không gian nhà hát đậm chất văn hóa Bắc Bộ. Giai điệu vừa bí ẩn, vừa day dứt trở thành chất liệu cảm xúc dẫn dắt teaser. Với những âm hưởng đầu tiên, hứa hẹn “Chị chị Em em 3” sẽ là một tác phẩm điện ảnh được đầu tư chỉn chu ở cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Theo sau những giai điệu ấy là sự xuất hiện của Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu. Người đẹp bước xuống từ cỗ xe ngựa với thần thái kiêu hãnh, diện tà áo dài màu tím cùng kiểu tóc búi và phụ kiện gợi nhắc về người phụ nữ quyền quý vùng Kinh Bắc xưa. Ngay sau đó, Steven Nguyễn xuất hiện ở một bối cảnh khác với bộ vest chỉn chu, thể hiện là người học thức, có địa vị đương thời. Đan xen giữa hai tuyến hình ảnh là những phân cảnh cả hai lần lượt cởi bỏ lớp áo ngoài, tạo nên chuỗi khung hình táo bạo, gây nên tò mò cho khán giả.

Ca sĩ Bảo Anh xuất hiện trong những thước phim đầu tiên của "Chị chị Em em 3"

Sau hai phần phim ghi dấu ấn với dàn diễn viên nữ, sự góp mặt của Steven Nguyễn ngay từ những ngày đầu tạo nên một điểm nhấn mới cho “Chị chị Em em 3”. Tuy nhiên, ê-kíp hiện vẫn chưa tiết lộ vai trò cụ thể của nam diễn viên.

Chia sẻ về lần đầu đảm nhận một vai diễn lấy bối cảnh không gian văn hóa Bắc Bộ, Steven Nguyễn bày tỏ: “Đây là một trải nghiệm rất mới với tôi. Từ bối cảnh, phục trang đến cách xây dựng nhân vật đều khác so với những vai diễn trước đây, nên bản thân cũng có nhiều điều để học hỏi và khám phá. Hy vọng khi bộ phim chính thức ra mắt, khán giả sẽ nhìn thấy một hình ảnh mới của Steven Nguyễn thông qua nhân vật này”.

Steven Nguyễn góp mặt trong "vũ trụ" "Chị chị Em em 3"

Cùng với đó, hình ảnh đầu tiên của “Chị chị Em em 3” cũng thu hút sự chú ý khi lần đầu đặt Kỳ Duyên và Steven Nguyễn trong cùng một khung hình. Đặc biệt, câu thoại "Với tôi, em là một đồng minh nguy hiểm" xuất hiện trên poster như lời nhân vật của Steven Nguyễn dành cho Thị Mầu. Đồng hành hay đối đầu, bắt tay hay lợi dụng lẫn nhau, tất cả vẫn còn được ê-kíp giữ kín, nhưng đủ để khán giả kỳ vọng vào một màn tung hứng đầy biến số của bộ đôi trên màn ảnh.

Từng để lại dấu ấn với những vai diễn phản diện, hoa hậu Kỳ Duyên hào hứng khi lần đầu kết hợp cùng Steven Nguyễn trên màn ảnh: “Cả Duyên và Steven đều may mắn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn có phần gai góc, nên chắc mọi người cũng sẽ tò mò khi thấy hai ‘phản diện’ đứng cạnh nhau trong poster của “Chị chị Em em 3”. Nhưng poster và teaser chỉ mới là khởi đầu, điều thú vị nhất vẫn còn ở phía sau, hãy cùng chờ xem nhé!”.

Về lý do công bố Steven Nguyễn là diễn viên chính thứ hai sau Kỳ Duyên, theo NSX Will Vũ, vì các phần phim “Chị chị Em em” trước đây không có nam chính nên sự xuất hiện của Steven Nguyễn sẽ là một ẩn số, mang đến nhiều tò mò cho người xem về vai trò của nam diễn viên trong “vũ trụ chị em”, sự khác biệt của phần 3 và nhất là mối quan hệ của Kỳ Duyên và Steven Nguyễn trong phim sẽ như thế nào? Bên cạnh đó, Steven Nguyễn cũng là “diễn viên trăm tỷ” không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn thể hiện được khả năng diễn xuất trước đó. Chính vì vậy, nhà sản xuất hi vọng Steven sẽ tiếp tục chinh phục khán giả qua vai diễn này.

Chia sẻ thêm về việc mời hoa hậu Kỳ Duyên cho vai diễn Thị Mầu, NSX Will Vũ cho biết: “Mọi người thường thấy Kỳ Duyên là một cô gái có cá tính mạnh mẽ trong vai diễn trước đây hay cả ngoài đời, tuy nhiên ở cô ấy còn rất nhiều khía cạnh thú vị mà tôi tin rằng sẽ mang đến màu sắc mới lạ cho khán giả qua vai Thị Mầu trong “Chị chị Em em 3”. Trong quá trình làm việc, Kỳ Duyên cũng rất nỗ lực học hỏi, tập luyện, nâng cao khả năng diễn xuất và đầy năng lượng khiến tôi rất yên tâm khi trao gửi vai diễn này cho cô ấy".

Lấy bối cảnh chính tại Bắc Ninh và khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc, “Chị chị Em em 3” được nhà sản xuất định hướng đưa chất liệu văn hóa dân gian lên màn ảnh rộng thông qua một câu chuyện hoàn toàn mới. Những hình ảnh lần này tiếp tục bổ sung những mảnh ghép về dàn nhân vật, đồng thời định hình bầu không khí và tinh thần mà bộ phim theo đuổi.

Đến thời điểm hiện tại, dự án chỉ mới xác nhận Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai Thị Mầu và công bố sự góp mặt của Steven Nguyễn. Trong khi đó, Thị Liễu và Thị Nương - hai nhân vật từng xuất hiện trong những hình ảnh đầu tiên vẫn chưa công bố diễn viên hóa thân, bên cạnh nhiều tuyến nhân vật khác cũng đang được ê-kíp giữ kín. “Chị chị Em em 3” sẽ tiếp tục hé lộ những mảnh ghép tiếp theo trong thời gian tới.

Phim điện ảnh "Chị chị Em em 3" dự kiến khởi chiếu ngày 16.10.2026.