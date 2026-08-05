Vì sao thế giới ngày càng “phải lòng” ẩm thực Việt?

Từ những bảng xếp hạng quốc tế đến "cơn sốt" trên mạng xã hội

Cách đây hơn một thập kỷ, khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, nhiều du khách quốc tế chỉ biết đến phở hay bánh mì hay bún chả. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần của bức tranh ẩm thực Việt Nam. Đằng sau những món ăn quen thuộc là một nền ẩm thực phong phú với hàng trăm đặc sản vùng miền.

Trong vài năm gần đây, cách thế giới nhìn nhận về ẩm thực Việt đã có nhiều thay đổi. Việt Nam không còn chỉ được biết đến là nơi có những món ăn ngon với chi phí hợp lý, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một nền ẩm thực giàu bản sắc trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Bún ốc

Sự thay đổi ấy được phản ánh qua hàng loạt dấu mốc đáng chú ý. Tháng 12/2022, Michelin Guide chính thức ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa ẩm thực Việt hội nhập sâu hơn với bản đồ ẩm thực thế giới. Sự hiện diện của cẩm nang ẩm thực danh giá này đã mở ra cơ hội để các nhà hàng Việt tiếp cận những tiêu chuẩn đánh giá quốc tế, ngày càng khẳng định sức hấp dẫn của nền ẩm thực Việt Nam đối với giới chuyên môn và thực khách toàn cầu.

Từ đó, Michelin tiếp tục mở rộng hệ thống đánh giá tại Việt Nam, ghi nhận ngày càng nhiều nhà hàng, đầu bếp và mô hình ẩm thực ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đến năm 2026, Michelin Guide đã lựa chọn 193 địa chỉ ẩm thực nổi bật tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, gồm các nhà hàng đạt sao Michelin, Bib Gourmand và Michelin Selected.

Năm 2026, Michelin Guide đã lựa chọn 193 địa chỉ ẩm thực nổi bật tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, gồm các nhà hàng đạt sao Michelin, Bib Gourmand và Michelin Selected.

Song song với đó, TasteAtlas, chuyên trang cẩm nang du lịch và bản đồ ẩm thực trực tuyến toàn cầu tiếp tục đánh giá Việt Nam thuộc top 16 thế giới trong danh sách 100 nền ẩm thực thế giới vào tháng 12/2025. Không chỉ phở hay bánh mì, nhiều món ăn mang đậm dấu ấn vùng miền như bún bò Huế, cơm tấm, bún chả, chả giò,... đều xuất hiện trong các bảng xếp hạng của chuyên trang này.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nhiều lần được nhắc đến trong danh sách những thành phố có nền ẩm thực đáng trải nghiệm nhất thế giới. Cụ thể, năm 2026, Hà Nội góp mặt vào top 7 trong bảng xếp hạng 20 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới do tạp chí du lịch Time Out bình chọn. Đặc biệt, trong bảng xếp hạng này, TP.HCM đã vinh dự lọt top 1. Trong khi đó, nền tảng du lịch Radical Storage cũng xếp Hà Nội vào top 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2026.

Nếu hương vị là yếu tố đầu tiên thu hút thực khách thì chính những câu chuyện phía sau mỗi món ăn mới là điều khiến du khách quốc tế nhớ về ẩm thực Việt Nam. Trong bài viết về hành trình khám phá Việt Nam, tạp chí Travel + Leisure đã chia sẻ cảm nhận của tác giả Susmita Bara về ẩm thực Việt. Với cô Susmita, mỗi bữa ăn không chỉ đơn thuần là trải nghiệm ẩm thực mà còn mở ra những lát cắt về lịch sử, văn hóa và đời sống bản địa.

Điển hình như cà phê trứng Hà Nội, thức uống ra đời từ sự sáng tạo của người Hà Nội trong giai đoạn khan hiếm sữa tươi, nay đã trở thành một biểu tượng của văn hóa cà phê Việt. Hay bún chả, phở, bánh mì,... những món ăn bình dị nhưng gắn với nhịp sống thường nhật của người dân và phản ánh rõ nét sự tinh tế trong cách lựa chọn nguyên liệu, cân bằng hương vị. Chính sự kết nối giữa món ăn với không gian, con người và câu chuyện văn hóa đã tạo nên nét khác biệt của ẩm thực Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Khi du khách quốc tế trở thành "đại sứ" của ẩm thực Việt

Trên không gian số, ẩm thực Việt đang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như “Vietnam foods”, “Hanoi food”, “Vietnam street food”,... trên một số nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube,... người xem có thể bắt gặp hàng triệu video ghi lại trải nghiệm ẩm thực Việt của các nhà sáng tạo nội dung đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Trên nền tảng TikTok và YouTube, các food blogger nổi tiếng như Mark Wiens, Sonny Side (Best Ever Food Review Show), Will Courageux (kênh “Will in Vietnam”) hay Rida Belhamri (kênh “Rida in Vietnam”),... liên tục chia sẻ những trải nghiệm về phở, bún chả, bánh mì, cà phê trứng và văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt xem.

Điểm đặc biệt ở các food blogger quốc tế này nằm ở cách họ tiếp cận ẩm thực Việt. Thay vì chỉ thưởng thức và đánh giá hương vị, họ tìm hiểu nguồn gốc món ăn, trò chuyện với người bán, ghé các khu chợ truyền thống khám phá nguyên liệu và hòa mình vào không gian ẩm thực đường phố để cảm nhận nhịp sống địa phương.

Nhà sáng tạo nội dung người Pháp Will Courageux trải nghiệm món bún đậu mắm tôm trên những bộ bàn ghế nhựa quen thuộc của quán ăn vỉa hè Hà Nội (Ảnh: kênh "Will in Vietnam").

Bên cạnh đó, những trào lưu như "Stand banh mi", "Vietnam is calling", "Vietnam Hauls",... hay các video trải nghiệm cà phê trứng, bún chả, phở Hà Nội,... đã thu hút nhiều lượt xem, góp phần đưa hình ảnh ẩm thực Việt vượt khỏi phạm vi của một chuyến du lịch để trở thành một hiện tượng văn hóa trên mạng xã hội. Thông qua những câu chuyện gần gũi và chân thực này, các nhà sáng tạo nội dung quốc tế không chỉ quảng bá món ăn Việt mà còn truyền tải câu chuyện về văn hóa, con người và nhịp sống địa phương đến với công chúng toàn cầu.

Trào lưu "Stand banh mi" gây sốt trên TikTok trên nền nhạc "Stand by me" (Ảnh: TikTok "Hanna Wendén").

Không chỉ lan tỏa trên các nền tảng số, sức hút của ẩm thực Việt còn được cảm nhận rõ qua những trải nghiệm thực tế của chính các du khách quốc tế. Trao đổi cùng PV ANTĐ, chị Joey, du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, sự tương đồng trong văn hóa Á Đông là một trong những lý do giúp chị nhanh chóng yêu thích ẩm thực Việt Nam. Cụ thể, chị chia sẻ: “Dù mới đến Việt Nam được khoảng 5 ngày, tôi đã có những trải nghiệm ẩm thực thú vị tại Việt Nam. Có lẽ do Trung Quốc và Việt Nam đều thuộc nền văn hóa Á Đông nên hương vị các món ăn khá gần gũi với khẩu vị của tôi. Tôi thấy ẩm thực Việt rất đa dạng, nhiều món ngon và hương vị hấp dẫn. Bên cạnh đó, con người Việt Nam cũng rất thân thiện, nhiệt tình. Theo tôi, Việt Nam là một đất nước đáng để khám phá và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại để thưởng thức thêm nhiều món ăn đặc sắc”.

Chị Joey (Hong Kong, Trung Quốc) cùng con trai tới thăm quan và khám phá ẩm thực Việt Nam.

Trong khi đó, Ollie, 21 tuổi, một du khách đến từ Scotland chia sẻ: “Tôi đã có 4 ngày tại TP. Hồ Chí Minh và hiện tại đang ở Hà Nội được 4 ngày. Tôi đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam, nhất là phở và bánh mì. Từ khi đến đây, gần như ngày nào tôi cũng ăn phở vì món ăn này thực sự rất ngon. Ngoài ra, tôi còn thử nhiều món cơm, các món chế biến từ thịt lợn, nem rán, cà phê trứng và cà phê muối. Tất cả các món ăn này đều để lại ấn tượng tốt với tôi. Tôi cũng thích đồ ăn cay nên thường ăn cùng ớt, dù đôi lúc hơi cay so với khẩu vị của mình. So với Scotland, nơi có nhiều bánh mì, khoai tây và các sản phẩm từ sữa như phô mai, ẩm thực Việt Nam mang đến hương vị khác biệt nhưng vô cùng hấp dẫn. Tôi yêu thích nhiều nền ẩm thực châu Á, nhưng đến thời điểm này, ẩm thực Việt Nam là nền ẩm thực tôi yêu thích nhất”.

Ollie dành nhiều lời khen cho phở và các món ăn Việt Nam, đồng thời đánh giá Việt Nam có nền ẩm thực châu Á bạn yêu thích nhất.

Bản sắc là "gia vị" giúp ẩm thực Việt chinh phục thế giới

Điều đáng chú ý là càng được quốc tế ghi nhận, ẩm thực Việt Nam càng giữ được những giá trị vốn có. Michelin Guide không chỉ tôn vinh các nhà hàng cao cấp mà còn dành sự quan tâm cho nhiều quán ăn bình dân, trong khi TasteAtlas hay các tạp chí như Travel + Leisure, Time Out,... đều đánh giá cao sự phong phú, tính bản địa và văn hóa ẩm thực đường phố của Việt Nam.

Khác với nhiều nền ẩm thực chú trọng sự cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt đến từ sự mộc mạc, cân bằng hương vị và khả năng kết nối con người với văn hóa bản địa. Một bát phở bên hè phố, ly cà phê trứng trong khu phố cổ hay một bữa bún chả trên những chiếc ghế nhựa giản dị đều mang đến cho du khách cảm giác được hòa mình vào nhịp sống của người Việt.

Qua đó, có thể khẳng định thế giới ngày càng "phải lòng" ẩm thực Việt không chỉ vì những món ăn ngon mà còn bởi những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người. Chính sự chân thực, gần gũi cùng bản sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã giúp ẩm thực Việt vượt qua giá trị của một bữa ăn để trở thành một trải nghiệm văn hóa, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ngày càng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.