ANTD.VN - Ngày 4/8, phim điện ảnh "Quý tử vượt giàu" bất ngờ công bố lịch khởi chiếu mới tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 28/8, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 27/8. Hình ảnh quy tụ đầy đủ các thành viên của gia đình Phát - Diệp trong bầu không khí rộn ràng, hài hước, đồng thời khéo léo lồng ghép những hiệu ứng “cấp báo” như lời thông báo dí dỏm về màn tái xuất của bộ phim trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Với câu chuyện xoay quanh hành trình nuôi dạy cậu “quý tử” Phú Quý của gia đình ông Phát - bà Diệp, "Quý tử vượt giàu" hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái, trở thành lựa chọn giải trí phù hợp của mọi người, mọi nhà tại các cụm rạp. Đồng thời, tập hậu trường về bối cảnh của "Quý tử vượt giàu" cũng chính thức lên sóng trong sáng cùng ngày. Nếu vlog House Tour nhà quý tử trước đó chỉ hé lộ một phần ngôi nhà của gia đình Phú Quý, thì lần này, ê-kíp đưa khán giả theo chân hành trình tìm kiếm bối cảnh tại Vũng Tàu.

"Quý tử vượt giàu" chính thức gia nhập đường đua phim Lễ 2/9

Chia sẻ về lựa chọn này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: “Vũng Tàu còn có những con dốc, phố cổ, hàng cây rất là đẹp”. Đặc biệt, việc lấy bối cảnh tại thành phố biển không chỉ tạo nên chất liệu hình ảnh đặc trưng mà còn gắn với hình tượng “con cá ra biển lớn” - một ẩn dụ xuyên suốt cho hành trình trưởng thành của Phú Quý và những kỳ vọng mà ông Phát gửi gắm nơi con trai.

Theo diễn viên Tiến Luật, việc mỗi ngày Phú Quý phải đi xuống dốc để đến trường rồi leo dốc trở về nhà không chỉ là thói quen sinh hoạt, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình rèn luyện bản lĩnh và vượt qua thử thách của nhân vật. Trong khi đó, Thu Trang cho biết ê-kíp đã chăm chút từng chi tiết trong ngôi nhà, từ góc học tập, chiếc phản bên khung cửa sổ đến ô cửa nhìn ra biển, để tạo nên một không gian sống gần gũi và đậm chất ấm áp của một gia đình.

Thu Trang - Tiến Luật lần đầu đóng vai vợ chồng trên màn ảnh

Đặc biệt, căn nhà cũng “trưởng thành” cùng Phú Quý khi được thay đổi cách bài trí theo từng giai đoạn cuộc đời của nhân vật, từ cậu bé lớp 1 đến chàng thiếu niên lớp 12. Qua đó, bối cảnh không chỉ là nơi diễn ra câu chuyện mà còn trở thành một phần trong hành trình lớn lên của Phú Quý.

Bên cạnh bối cảnh xóm lao động nghèo nơi Phú Quý lớn lên, tập hậu trường còn hé lộ căn biệt thự xa hoa, tráng lệ xuất hiện trong phim. Diễn viên Hạo Khang hài hước kể: “Em bước vô nhà mà không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Anh Ngô Kiến Huy còn bảo em ngồi lên ghế sofa, rồi nói cái ghế này giá 400 triệu đồng. Từ đó, em không dám ngồi lên bất cứ món đồ nào trong nhà, chỉ dám ngồi chiếc ghế mình mang theo”. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy trong vai cậu Vinh tại căn biệt thự này cũng càng làm tăng sự tò mò của khán giả. Liệu cậu Vinh có phải một “thiếu gia” chính hiệu, và nhân vật này sẽ mang đến bước ngoặt gì trong cuộc đời của Phú Quý?

Ngô Kiến Huy bất ngờ xuất hiện trong "Quý tử vượt giàu"

"Quý tử vượt giàu" thuộc thể loại hài, gia đình do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, với sự kết hợp sản xuất của CJ HK Entertainment và HKFilm. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều vai diễn ăn ý. Hai gương mặt trẻ tài năng sẽ cùng đảm nhận vai “con trai” của Thu Trang và Tiến Luật trong "Quý tử vượt giàu" - nhân vật Phú Quý từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành lần lượt do Đình Dương và Hạo Khang thể hiện.

Phim điện ảnh "Quý tử vượt giàu" dự kiến sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 28/8, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 27/8.