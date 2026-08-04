“Người Nhện” càn quét phòng vé sau 72 giờ, bảo chứng thương hiệu siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2026

ANTD.VN - Chỉ sau 72 giờ công chiếu, Spider-Man đã xác lập nhiều kỷ lục ấn tượng. Gọi là “át chủ bài của Marvel” quả không sai!

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) đã thu về 927 triệu USD trên toàn cầu, chính thức soán ngôi vị trí số một của The Odyssey tại phòng vé thế giới trong cuối tuần này. Tại Bắc Mỹ, mang về 355 triệu USD tại Hoa Kỳ và Canada, chính thức ghi nhận tuần mở màn nội địa lớn thứ hai trong lịch sử phòng vé.

"Người Nhện" ghi nhận nhiều kỷ lục sau 72 giờ công chiếu

Ở thị trường quốc tế, Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) thu về 572 triệu USD, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với 121 triệu USD doanh thu phòng vé, góp phần đưa tổng doanh thu mở màn toàn cầu của bộ phim lên mốc 927 triệu USD đầy ấn tượng.

Đáng chú ý, bom tấn nhà Sony và Marvel Studios tiếp tục tạo nên cơn sốt tại Úc khi ghi nhận 30,4 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên, qua đó trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2026 tại quốc gia này.

Cập nhật tại Việt Nam sáng ngày 3/8, bộ phim đã liên tiếp thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý tại phòng vé. Trở thành tác phẩm nước ngoài có doanh thu mở màn cao nhất năm 2026, vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những bộ phim siêu anh hùng có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, chỉ đứng sau Avengers: Endgame.

Phim chính thức trở thành tác phẩm có doanh thu tuần mở màn cao nhất toàn bộ franchise Spider-Man, vượt qua mọi phần phim trước đó của Tobey Maguire, Andrew Garfield đồng thời xác lập kỷ lục bộ phim do Sony phát hành có doanh thu mở màn lớn nhất mọi thời đại. Từ đây, tạo nên cơn sốt mạnh mẽ tại phòng vé Việt.

Đặc biệt, hội fan Người Nhện còn rầm rộ tung hé lộ về màn khách mời Việt cực 'xịn sò' trong phim khiến cộng đồng mạng càng thêm tò mò và mong muốn đi xem phim sớm để tự mình kiểm chứng.

Đông đảo khán giả của "Người Nhện" háo hức thưởng thức bộ phim

Hiện tại, với 90% điểm đánh giá từ giới phê bình và 98% điểm khán giả trên trang Rotten Tomatoes, Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) nhận nhiều phản hồi tích cực từ chất lượng của kịch bản, nhịp phim và các pha hành động gay cấn. Thậm chí, thành công trong việc cân bằng giữa yếu tố giải trí đại chúng và khai phá chiều sâu cảm xúc cho nhân vật của mình. Sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả đã tiếp tục khẳng định đây là một trong những mốc son chói lọi bậc nhất của bom tấn nhà Marvel trong năm nay.

Không dừng lại ở đó, các định dạng đặc biệt(PLF) tiếp tục cho thấy sức hút vượt trội của Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) khi đóng góp tới 24% tổng doanh thu cuối tuần, trong đó riêng phiên bản 3D chiếm 17% doanh thu. Đáng chú ý, cụm rạp Regal Irvine Spectrum bất ngờ trở thành địa điểm có doanh thu cao nhất của bộ phim tại Bắc Mỹ, mang về hơn 604.000 USD tính đến thời điểm hiện tại.

Ở định dạng Dolby Cinema, bom tấn của Sony và Marvel Studios cũng thiết lập hàng loạt cột mốc mới khi thu về hơn 10 triệu USD từ 177 phòng chiếu, qua đó ghi nhận cuối tuần mở màn lớn nhất trong lịch sử của hệ thống này tại thị trường Mỹ. Đồng thời, còn xác lập mức doanh thu trung bình trên mỗi màn hình cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 56.000 USD. Trước khi các suất chiếu thử đầu tiên diễn ra vào tối thứ Năm, gần hai phần ba số vé Dolby Cinema đã được bán hết. Tuy nhiên, khác với The Odyssey, phần phim lần này không phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu từ các suất chiếu PLF mà vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên các màn hình 2D, đặc biệt nhờ khả năng tiếp cận rộng rãi đối tệp khán giả ít ra rạp và với nhóm khán giả gia đình.

Nói thêm về bộ phim, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Destin Daniel Cretton, bộ phim mang đến nguồn năng lượng dồi dào cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Được chấp bút bởi bộ đôi biên kịch Chris McKenna và Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) đã khéo léo tạm gác lại những câu chuyện đa vũ trụ phức tạp để quay trở về với yếu tố nhân văn hơn, con người hơn. Và xen lẫn những nỗi lo rất đời thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Peter Parker sẽ chìm trong những trăn trở bản ngã. Ngược lại, bộ phim vẫn giữ được tinh thần phiêu lưu và nguồn năng lượng đặc trưng của thương hiệu siêu anh hùng.

Sức nóng của Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) thậm chí còn lan tỏa mạnh mẽ đến các phần phim trước. Nhờ hiệu ứng bùng nổ từ phần phim mới nhất, Spider-Man: Homecoming và Spider-Man: Far From Home bất ngờ "lội ngược dòng", đồng loạt trở lại Top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.

Có thể thấy, sức ảnh hưởng mà Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) đã tạo ra là đang đi đúng hướng và xứng đáng vươn xa hơn nữa trong thời gian sắp tới. Điều này thật sự đã được bảo chứng bởi doanh thu, cũng chính là sự quan tâm của khán giả đối với toàn bộ hành trình Người Nhện trên màn ảnh rộng.

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) hiện đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.