"Khúc ca Blouse trắng" số đầu tiên: Tiếp sức tinh thần, lan tỏa giá trị nhân văn

ANTD.VN - Chiều 4/8, chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Khúc ca Blouse trắng" số đầu tiên đã diễn ra tại Hội trường tầng 5, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Chương trình đã mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc dành cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, "Khúc ca Blouse trắng" còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần tiếp thêm nghị lực cho người bệnh và tri ân những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của các đại biểu khách quý. Về phía Bộ Y tế có GS.TS. Phạm Minh Khuê - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương. Về phía Bệnh viện Bạch Mai có TS.BS Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn, Quyền Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới; TS.BS Hoàng Thị Phú Bằng phụ trách phòng công tác xã hội bệnh viện, cùng đông đảo cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân. Chương trình còn có sự đồng hành của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam, Viện Đông y Việt Nam và Tạp chí Sức khỏe Việt.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Minh Khuê nhấn mạnh: "Âm nhạc là một liều thuốc tinh thần, xoa dịu sự đau đớn và nỗi lo âu cho những người không may mắn mắc bệnh, mang sứ mệnh đưa âm nhạc đến gần hơn với bệnh nhân và cán bộ y tế, đặc biệt mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa. Chương trình hôm nay cũng chính là lời tri ân gửi tới các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, những người hàng ngày đang phải vượt qua quãng đường hơn 100km từ Hà Nội đến Ninh Bình để tận tụy chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.

GS.TS. Phạm Minh Khuê phát biểu tại chương trình.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai, TS.BS Đoàn Thu Trà khẳng định: "Bệnh viện Bạch Mai luôn hướng tới công cuộc chăm sóc người bệnh một cách toàn diện - lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh điều trị chuyên môn, những giai điệu âm nhạc ấm áp chính là nguồn sức mạnh đặc biệt giúp người bệnh lạc quan. Một bệnh viện hiện đại không chỉ cung cấp kỹ thuật chuyên sâu mà còn là môi trường nhân văn, nơi người bệnh được lắng nghe và sẻ chia. Chương trình hôm nay đã góp phần thực hiện mục tiêu đó. Không chỉ là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật mà còn là các món quà tinh thần dành tặng cho người bệnh, người nhà người bệnh và toàn thể cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai".

TS.BS Đoàn Thu Trà khẳng định Bệnh viện Bạch Mai luôn hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, trong đó chăm sóc sức khỏe tinh thần là một phần quan trọng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Điểm đến của những trái tim" tại Khoa Huyết học. Ca sĩ Minh Chuyên, Việt Tú, NSƯT Hồng Liên cùng các y bác sĩ đã trực tiếp đến các buồng bệnh để mang lời ca tiếng hát tới những bệnh nhân không thể xuống hội trường. Những giai điệu mộc mạc vang lên giữa hành lang bệnh viện đã trở thành nguồn động viên tinh thần đặc biệt đối với người bệnh. Nhân dịp này, đại diện Ngân hàng BIDV cũng trao 10 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Minh Chuyên, Việt Tú, NSƯT Hồng Liên cùng các y bác sĩ đã trực tiếp đến các buồng bệnh để mang lời ca tiếng hát tới những bệnh nhân không thể xuống hội trường.

Dưới sự dẫn dắt của MC Thảo Vân, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Đinh Hiền Anh, Minh Chuyên, Việt Tú, Sao Mai Ngọc Ký cùng nghệ sĩ Trà My. Đặc biệt, phần biểu diễn của dược sĩ Vương Hoàng Hùng (Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai) đã để lại nhiều ấn tượng khi chính những người làm công tác y tế cất lên tiếng hát gửi gắm yêu thương đến bệnh nhân. Sự góp mặt giao lưu của các hoa hậu, á hậu cũng góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Các y bác sĩ hào hứng cổ vũ, hòa mình vào không khí sôi động của chương trình.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, chương trình còn dành nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người bệnh. Ngoài 10 suất quà của BIDV, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Y tế đã trao 4 phần quà đặc biệt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ kiên cường vượt qua bệnh tật.

"Khúc ca Blouse trắng" 2026 là dự án nghệ thuật thiện nguyện do Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế và Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về một nền y tế giàu lòng nhân ái, nơi âm nhạc trở thành cầu nối của yêu thương và hy vọng.