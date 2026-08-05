ITE HCMC 2026 sẵn sàng cho mùa hội chợ lớn nhất

ANTD.VN - Chỉ còn hơn một tháng trước ngày khai mạc, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với quy mô lớn nhất sau 20 năm tổ chức.

Trước thềm khai mạc vào cuối tháng 8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với quy mô được đánh giá lớn nhất trong 20 năm tổ chức. Không chỉ mở rộng không gian giao thương quốc tế, sự kiện còn hứa hẹn trở thành diễn đàn kết nối chính sách, xúc tiến đầu tư và quảng bá điểm đến, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Diễn ra từ ngày 27 - 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), ITE HCMC 2026 mang chủ đề "Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu" (Vibrant Connections – Global Destinations). Hội chợ được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Diễn ra từ ngày 27 - 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), ITE HCMC 2026 mang chủ đề "Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu" (Vibrant Connections – Global Destinations).

Theo Ban Tổ chức, ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 500 doanh nghiệp và thương hiệu triển lãm, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra trên 26.000 cuộc hẹn giao thương B2B và thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan. Đây cũng là kỳ hội chợ có quy mô lớn nhất kể từ khi ITE HCMC lần đầu được tổ chức vào năm 2005.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 150 nhà trưng bày với trên 360 gian hàng đã xác nhận tham gia, trong đó có hơn 26 tỉnh, thành phố cùng nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Ban Tổ chức tiếp tục nhận đăng ký gian hàng đến trước ngày 15/8, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá điểm đến, sản phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 150 nhà trưng bày với trên 360 gian hàng đã xác nhận tham gia, trong đó có hơn 26 tỉnh, thành phố cùng nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Điểm nhấn nổi bật của ITE HCMC tiếp tục là Chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers Programme) - mô hình duy nhất tại Việt Nam tuyển chọn và tài trợ các nhà mua du lịch quốc tế có năng lực, nhu cầu hợp tác thực chất. Năm nay, chương trình dự kiến đón 260 người mua quốc tế đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Á, Trung Đông và châu Đại Dương, đại diện nhiều tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới. Song song với đó là các hoạt động kết nối giao thương như Speed Networking, Business Matching và các chương trình khảo sát điểm đến trước và sau hội chợ, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp.

Không chỉ là sân chơi dành cho doanh nghiệp, ITE HCMC 2026 còn khẳng định vai trò là diễn đàn hợp tác du lịch khu vực thông qua chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV, ACMECS và CLV cùng nhiều diễn đàn chuyên đề về phát triển du lịch MICE, xây dựng thương hiệu điểm đến, trí tuệ nhân tạo, du lịch y tế, chuyển đổi số và khởi nghiệp công nghệ du lịch. Sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế như UN Tourism, PATA, GSTC hay AFECA được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh các hoạt động chuyên ngành, hội chợ sẽ mở cửa đón công chúng trong ba ngày diễn ra sự kiện. Khách tham quan có cơ hội tiếp cận các chương trình kích cầu, ưu đãi du lịch, khám phá không gian văn hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và những điểm đến đặc sắc của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Với quy mô mở rộng, chương trình giao thương chuyên sâu cùng chuỗi hoạt động dành cho cả doanh nghiệp và công chúng, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng tiếp tục là nền tảng xúc tiến thương mại và hợp tác du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước như một điểm đến năng động, hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới.