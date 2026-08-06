Phát động cuộc thi Sáng tạo video - "Hòa bình và thanh niên" hưởng ứng Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX

ANTD.VN - Tiếp nối thành công của 10 mùa cuộc thi "Phóng viên trẻ Pháp ngữ", năm nay, báo Le Courrier du Vietnam (TTXVN) - tờ báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam chính thức phát động cuộc thi Sáng tạo video từ ngày 5-8-2026. Đây là dấu mốc mới trong hành trình đổi mới của cuộc thi, phát huy những kinh nghiệm tích lũy qua 10 mùa tổ chức, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo và kết nối cộng đồng Pháp ngữ thông qua hình thức thể hiện bằng video.

Với chủ đề "Hòa bình và thanh niên", cuộc thi năm nay được truyền cảm hứng từ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX, dự kiến diễn ra vào ngày 15 và 16-11-2026 tại Phnom Penh (Campuchia). Đây là lần thứ hai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ được tổ chức tại châu Á (sau lần đầu tiên ở Hà Nội năm 1997) mang chủ đề "Đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững".

Thông qua các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức khuyến khích các thí sinh khắc họa vai trò tiên phong của thanh niên trong kiến tạo và gìn giữ hòa bình, lan tỏa những sáng kiến, hành động thiết thực vì một thế giới ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để thanh niên Pháp ngữ thể hiện tiếng nói sáng tạo, phát huy năng lực sản xuất video và góp phần quảng bá tiếng Pháp cũng như các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ.

Cuộc thi khuyến khích các thí sinh khắc họa vai trò tiên phong của thanh niên trong kiến tạo và gìn giữ hòa bình

Cuộc thi dành cho các công dân Pháp ngữ từ 18 đến 35 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam hoặc các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Mỗi video dự thi phải có tiêu đề, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh và âm thanh, bám sát chủ đề cuộc thi. Tác phẩm không được vi phạm thuần phong mỹ tục, chứa hình ảnh phản cảm hoặc nội dung trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Mỗi thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân được gửi 1 video. Đối với bài dự thi theo nhóm (tối đa 05 thành viên), mỗi nhóm được gửi tối đa 3 video.

Các video lọt vào vòng chung kết sẽ được đăng tải trên chuyên mục "Concours de vidéos 2026" của Báo điện tử Le Courrier du Vietnam (https://lecourrier.vn) để độc giả bình chọn.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 26/11/2026.

Lễ trao giải cuộc thi "Phóng viên trẻ Pháp ngữ 2025"

Giải Nhất cuộc thi là 1 máy tính xách tay (trị giá khoảng 25 triệu đồng), gói đặt báo Le Courrier du Vietnam miễn phí 1 năm và giấy chứng nhận; giải Nhì là 1 máy tính bảng (trị giá khoảng 15 triệu đồng), gói đặt báo Le Courrier du Vietnam miễn phí 06 tháng và giấy chứng nhận; giải Ba là 1 điện thoại thông minh (trị giá khoảng 6 triệu đồng), gói đặt báo Le Courrier du Vietnam miễn phí 06 tháng và giấy chứng nhận.

Ngoài 3 giải chính, Ban tổ chức còn trao Giải Khuyến khích, Giải Bình chọn của độc giả và các giải thưởng khác.

Cá nhân đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân tại: https://forms.gle/ekbsUtZ7zhEddBcq7

Nhóm (từ 2 đến 5 thành viên) đăng ký dự thi theo hình thức nhóm tại: https://forms.gle/1PqiR7ZmvT9RiVZQA