ABBank tặng khách hàng loạt đặc quyền tại triển lãm bản quyền Van Gogh

ANTD.VN -Không chỉ tài trợ độc quyền cho triển lãm bản quyền đa giác quan hàng đầu châu Á “Van Gogh Timeless”, từ ngày 08/8/2026, ABBank mang đến cho khách hàng chương trình ưu đãi "Giao dịch dễ dàng, nhận quà kiệt tác".

Đúng như tên gọi, chương trình "Giao dịch dễ dàng, nhận quà kiệt tác" là cách ABBank kết nối những giao dịch tài chính thường ngày với những trải nghiệm văn hóa vượt thời gian dành cho khách hàng.

Loạt quà tặng độc bản, thêm trải nghiệm đặc quyền

Chương trình ưu đãi “Giao dịch dễ dàng, nhận quà kiệt tác” được triển khai từ ngày 08/8/2026 đến hết ngày 31/01/2027, mang đến hàng loạt quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ABBank.

Trong thời gian diễn ra chương trình, chỉ với những giao dịch quen thuộc như: Mở mới tài khoản thanh toán kết hợp mua vé triển lãm; Phát sinh giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ ABBank; Mở và sử dụng thẻ tín dụng ABBank Visa Credit; Chuyển tiền quốc tế hoặc Gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng tương ứng dịch vụ tài chính sử dụng. Dành tặng khách hàng là bộ sưu tập phiên bản giới hạn, phát triển từ những kiệt tác bản quyền của danh họa Van Gogh như bức tranh Starry Night , khăn lụa Irises, túi tote Field of Spring Wheat at Sunrise, tai nghe Bluetooth và loa Bluetooth in họa tiết Starry Night, cùng vé tham dự triển lãm Van Gogh Timeless ở các hạng trải nghiệm khác nhau.

Đặc biệt, đối với khách hàng có giao dịch có giá trị cao như: Chuyển tiền quốc tế chiều đi với giá trị tối thiểu 50.000 USD hoặc 70.000 AUD/CAD hoặc 40.000 GBP/EUR hoặc 8.000.000 JPY, hay Gửi tiết kiệm từ 3 tỷ VNĐ với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được tặng combo đặc quyền gồm vé tham dự triển lãm hạng Standard hoặc VIP (theo giá trị giao dịch), kết hợp cùng quà tặng Van Gogh độc bản.

Riêng vào các ngày đôi như 9/9, 10/10, 11/11..., 50 khách hàng đầu tiên gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng (kỳ hạn từ 6 tháng) sẽ được ABBank tặng thêm voucher trị giá 200.000 đồng bên cạnh các quà tặng của chương trình “Giao dịch dễ dàng, nhận quà kiệt tác”.

Bộ quà tặng phiên bản giới hạn được phát triển từ những kiệt tác bản quyền của danh họa Van Gogh

Thêm cơ hội săn vé và quà độc bản qua ABBank Megalive “Khai mở kiệt tác”

Song song với việc triển khai chương trình ưu đãi “Giao dịch dễ dàng, nhận quà kiệt tác”, ABBank sẽ tổ chức Megalive "Khai mở kiệt tác" - mở thêm cơ hội để công chúng sở hữu những chiếc vé bước vào thế giới của Van Gogh Timeless.

Với ABBank Megalive “Khai mở kiệt tác”, công chúng sẽ có thêm cơ hội sở hữu vé tham quan và loạt quà tặng “độc bản” từ Triển lãm “Van Gogh Timeless” – Van Gogh Xuyên không

Phiên Megalive đầu tiên sẽ phát sóng lúc 20h00 ngày 08/8/2026 trên fanpage ABBank – Ngân hàng An Bình và fanpage Van Gogh Timeless – Van Gogh Xuyên không. Không chỉ hé lộ những câu chuyện truyền cảm hứng phía sau triển lãm, phiên Megalive sẽ dành tặng 20 vé tham quan thông qua các hoạt động tương tác cho người tham gia, cùng nhiều quà tặng phiên bản giới hạn như khăn lụa, túi tote, khung tranh Starry Night, loa và tai nghe Bluetooth.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi “trải nghiệm độc bản” ABBank dành riêng cho khách hàng và cộng đồng yêu nghệ thuật trong suốt thời gian đồng hành cùng triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan “Van Gogh Timeless”. Nhiều đặc quyền và hoạt động hấp dẫn sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới.

Mỗi giao dịch mở ra một trải nghiệm hạnh phúc

Đặc biệt từ 9h30 ngày 08/8/2026, vé tham dự Triển lãm “Van Gogh Timeless” sẽ chính thức mở bán trên ứng dụng Ngân hàng số của ABBank. Khách hàng mua vé qua ứng dụng Ngân hàng số của ABBank sẽ được tặng một bức tranh Starry Night cùng đặc quyền trải nghiệm khu vực checkin riêng tại Triển lãm.

Việc tích hợp mở bán vé ngay trên nền tảng Ngân hàng số ABBank không chỉ giúp quá trình đặt vé thuận tiện hơn mà còn mang đến thêm những quyền lợi dành riêng cho khách hàng ABBank trong hành trình trải nghiệm tài chính và cùng ABBank đến với triển lãm.

Một tấm vé bước vào “Van Gogh Timeless”, một món quà mang dấu ấn từ các kiệt tác của danh họa hay cơ hội tham gia những phiên Megalive chính là lời mời, là nhịp cầu từ ABBank để khách hàng được kết nối, trực tiếp bước vào một không gian nghệ thuật quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội - nơi hội họa, công nghệ và cảm xúc quyện hòa.

Việc đồng hành cùng triển lãm cũng là bước đi tiếp theo của ABBank trong chiến lược hiện thực hóa định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc". ABBank không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính mà còn đầu tư cho những giá trị văn hóa có chiều sâu, có sức sống vượt thời gian, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo nên những trải nghiệm “độc bản” và hạnh phúc cho khách hàng.

Quý Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình "Giao dịch dễ dàng, nhận quà kiệt tác", lịch Megalive, cách thức mua vé triển lãm thông qua website https://abbank.vn/; Fanpage ABBank – Ngân hàng An Bình hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.