Cẩm Vân - Khắc Triệu cùng nhiều nghệ sĩ hội ngộ trong "Mẹ tôi..."

Sau 5 mùa tổ chức, chương trình nghệ thuật "Mẹ là tình yêu" sẽ trở lại với chủ đề "Mẹ tôi…", tiếp tục khai thác đề tài gia đình và tình mẫu tử bằng ngôn ngữ âm nhạc. Thay vì xây dựng một câu chuyện cụ thể, chương trình lựa chọn những lát cắt quen thuộc trong cuộc đời mỗi người, từ tuổi thơ, quá trình trưởng thành đến khi nhìn lại những hy sinh lặng lẽ của mẹ.

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi đêm nhạc lần này, đại diện êkip sản xuất cho biết, dấu ba chấm trong "Mẹ tôi..." được giữ lại như một khoảng mở để mỗi khán giả tự nối tiếp bằng ký ức và trải nghiệm của riêng mình. Bởi mỗi người đều có một cách khác nhau để nhớ về mẹ, có thể là một lời dặn, một bữa cơm gia đình hay những điều bình dị đã trở thành một phần của tuổi thơ. Chính những ký ức ấy là nguồn cảm hứng xây dựng nên nội dung xuyên suốt chương trình.

Theo đó, chương trình được chia thành ba phần gồm "Mẹ tôi… là những ấu thơ dịu ngọt", "Mẹ tôi… là niềm mong ước trên từng bước tôi trưởng thành" và "Mẹ tôi… là những yêu thương gửi đến mặt trời trong tôi". Ba chương được sắp xếp theo dòng hồi ức, tái hiện hình ảnh người mẹ từ những năm tháng đầu đời của con đến khi con trưởng thành, để tình mẹ hiện lên không chỉ qua những hy sinh lớn lao mà còn từ những điều bình dị trong cuộc sống.

Điểm nhấn của mùa 6 là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ nghệ sĩ tài năng trên sân khấu: vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân và nhạc sĩ Khắc Triệu, "diva" Hồng Nhung, CeCe Trương, cha con nhạc sĩ Duy Mạnh và nghệ sĩ trẻ Cầm, ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Bách và mẹ của anh - nghệ sĩ Thục An, ca sĩ Hiền Thục, Hồ Văn Cường, Rapper Táo. Trong khuôn khổ chương trình, góp mặt trong 2 mini-show còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như: Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm...Sự kết hợp giữa những gương mặt đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật với lớp nghệ sĩ trẻ tạo nên nhiều màu sắc biểu diễn, đồng thời mang đến những cách tiếp cận khác nhau với chủ đề về mẹ và gia đình.

Chương trình kể những câu chuyện về tình mẫu tử qua âm nhạc

Theo êkíp thực hiện, các tiết mục được xây dựng theo mạch nội dung thống nhất thay vì là những phần trình diễn độc lập. Qua đó, chương trình hướng đến việc kể một câu chuyện xuyên suốt về tình mẫu tử, từ những ký ức tuổi thơ đến khi mỗi người trưởng thành và nhìn lại vai trò của mẹ trong cuộc đời mình.

Ngoài phần biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn gắn với hoạt động cộng đồng khi toàn bộ nguồn đóng góp từ chương trình sẽ được sử dụng để triển khai dự án phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn thông qua các chuyến đi đến Tuyên Quang, Đà Nẵng và An Giang trong giai đoạn 2026-2029 để trao học bổng, hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, bồi dưỡng giáo viên, khám sức khỏe và hỗ trợ nhà ở cho một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; và "Hiểu để thương" hướng đến các gia đình có con từ 18 tháng đến 6 tuổi bị rối loạn phát triển, thông qua các chương trình tập huấn, tư vấn và kết nối với chuyên gia nhằm hỗ trợ cha mẹ trong quá trình đồng hành cùng con. Chương trình sẽ diễn ra vào tối 15-8 tới tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM.