Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở

ANTD.VN - Chiều 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức Lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội). Đây là mô hình đại diện đầu tiên trong chương trình thí điểm nhằm đổi mới phương thức tổ chức hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.

Chương trình được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc thí điểm mô hình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy.

Lễ ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ trên toàn thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 379/HD-SVHTT ngày 21/5/2026 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở và Kế hoạch số 576/KH-SVHTT ngày 01/7/2026 về triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố năm 2026. Đồng thời, phát động mô hình “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”, đến nay đã có 126/126 xã, phường đăng ký triển khai.

Tham dự lễ ra mắt có lãnh đạo UBND Thành phố; đại diện Văn phòng UBND Thành phố; lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Công Thương, Xây dựng; đại diện lãnh đạo các xã đăng ký tổ chức thí điểm mô hình; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phú Xuyên; đại diện thôn Vạn Điểm, các câu lạc bộ đang hoạt động tại Nhà văn hóa cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan nhiều không gian chức năng tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm như khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em, phòng cộng đồng số, phòng đọc sách, các phòng chức năng và khu thể thao. Các đại biểu cũng theo dõi phóng sự giới thiệu quá trình xây dựng mô hình, thưởng thức chương trình văn nghệ do các câu lạc bộ địa phương biểu diễn và tham dự nghi thức công bố vận hành thí điểm mô hình tổ chức hoạt động.

Nhà văn hóa thôn Vạn Điểm được lựa chọn là mô hình đại diện cho nhóm nhà văn hóa có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, gồm nhà văn hóa và khu thể thao tại các xã trung tâm. Mô hình được xây dựng trên cơ sở kế thừa các hoạt động sẵn có của địa phương, đồng thời sắp xếp, tổ chức lại theo hướng khoa học về nội dung, thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia.

Theo đó, hệ thống hoạt động được thiết kế đa dạng, bao gồm các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; phát triển văn hóa đọc; học tập cộng đồng; sinh hoạt dành cho các nhóm đối tượng như thanh thiếu nhi, người cao tuổi, phụ nữ; đồng thời lồng ghép các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc làng nghề mộc truyền thống Vạn Điểm. Cách tổ chức này hướng tới việc khai thác tối đa công năng của nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, rèn luyện và giao lưu của người dân.

Hệ thống hoạt động được thiết kế đa dạng, bao gồm các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; phát triển văn hóa đọc; học tập cộng đồng; sinh hoạt dành cho các nhóm đối tượng như thanh thiếu nhi, người cao tuổi, phụ nữ; đồng thời lồng ghép các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc làng nghề mộc truyền thống Vạn Điểm.

Lễ ra mắt tại thôn Vạn Điểm cũng đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai các mô hình đại diện theo từng nhóm địa bàn trên toàn thành phố. Sau chương trình tại xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức ra mắt mô hình đối với nhóm nhà văn hóa có đầy đủ cơ sở vật chất tại các phường ven đô và nhóm nhà văn hóa tại các phường trung tâm có diện tích đáp ứng yêu cầu nhưng không có khuôn viên, trong đó các hoạt động ngoài trời sẽ được bố trí tại những không gian công cộng phù hợp.

Sau chương trình tại xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức ra mắt mô hình đối với nhóm nhà văn hóa có đầy đủ cơ sở vật chất tại các phường ven đô và nhóm nhà văn hóa tại các phường trung tâm có diện tích đáp ứng yêu cầu nhưng không có khuôn viên, trong đó các hoạt động ngoài trời sẽ được bố trí tại những không gian công cộng phù hợp.

Việc xây dựng các mô hình đại diện đóng vai trò định hướng, gợi mở phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, phường. Thông qua đó, các địa phương chủ động khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng lịch hoạt động thường xuyên, phát huy bản sắc văn hóa riêng và thu hút đông đảo người dân tham gia, từng bước đưa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, gần gũi và thực sự là "ngôi nhà chung" của nhân dân.