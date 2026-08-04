NSND Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 4/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự tham dự của gần 450 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước. Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến”, đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết đại hội.

Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Phát biểu tại Đại Hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong việc tập hợp, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tăng cường giao lưu, hợp tác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị…

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa X

Phát biểu bế mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của đội ngũ nghệ sĩ, đưa sân khấu Việt Nam vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa đổi mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 20 người, Ban thường vụ 6 người. Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Hồng Lựu; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi.