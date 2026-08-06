MV mới của Đen Vâu đầy lỗi phụ đề: Những “hạt sạn” đáng tiếc và dấu hỏi về sức hút

ANTD.VN - Hàng loạt lỗi chính tả xuất hiện trong phần phụ đề của MV "Mùa hè 26" vừa phát hành của Đen Vâu khiến nhiều khán giả bất ngờ. Những “hạt sạn” này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem mà còn đặt ra câu hỏi về sự chỉn chu cũng như sức hút của nam Rapper sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao V-pop.

Dày đặc "sạn" vì phụ đề sai chính tả

Không phải giai điệu hay ca từ, điều gây chú ý đầu tiên khi xem MV "Mùa hè 26" được Đen Vâu đăng trên kênh Youtube có 5,22 triệu lượt người theo dõi lại đến từ phần phụ đề lời bài hát. Theo đó, phần phụ đề được hiển thị với cỡ chữ lớn chạy xuyên suốt phía cuối màn hình. Thay vì hỗ trợ người xem thuận tiện hơn trong việc nắm bắt nội dung ca khúc, phần phụ đề này lại liên tục xuất hiện những lỗi chính tả, tạo cảm giác thiếu chỉn chu đối với một sản phẩm nghệ thuật.

Phần phụ đề lời hát trong MV "Mùa hè 26" liên tục xuất hiện nhiều lỗi chính tả

Theo ghi nhận của phóng viên khi rà soát toàn bộ MV, phần lời chạy phụ đề xuất hiện dày đặc lỗi chính tả lẫn lỗi hiển thị. Cụ thể chỉ trong hơn 5 phút của ca khúc, có thể dễ dàng bắt gặp những từ ngữ sai như: "đếu (nếu) không có anh của ngày đó"; "chắc chỉ (gì) bây giờ mình đã khôn ra"; "có ai muốn mình phải buôn (bôn) ba trong một thế giới luôn trọng (chòng) chành"; "chúng ta là ai anh l (lờ) mà (mờ) đoán ra"; "ta là (lao) phâm phâm (phăm phăm) vào trong tình yêu"; "trong một chưa (trưa) hè ta có được tách trà mát"; "em đã làm cho hoàng hôn nghiê ngã (nghiêng ngả)"; "bên em anh thấy lòng mình yên ngã (yên ả)"; "muồn (muộn) phiền hóa lăn (làn) hơi mà tàn"; "đôi khi chị (chỉ) mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều thất vọng"; "anh sẽ thành Rapper mạc hàng (mạt hạng) nếu như anh viết khác lòng mình"; "tận hưởng mọi thứ trong đoàn (đoạn) đường"...

Thậm chí có những câu gần như bị hiển thị sai hoàn toàn. Đoạn đếm số quen thuộc “1, 2, 3... 5, 6...” lại xuất hiện thành “1,2,3...4 năm...7,8 ch... ta cùng tính toán cho ngày ma”, khiến người xem gần như không thể hiểu được nội dung nếu chỉ đọc phụ đề.

Phần phụ đề trong MV "Mùa hè 26" xuất hiện nhiều lỗi chín tả đến mức khiến không ít câu hát trở nên khó hiểu

Nếu chỉ một, hai lỗi đánh máy, nhiều người có thể bỏ qua. Nhưng khi lỗi xuất hiện xuyên suốt gần như toàn bộ MV, câu chuyện không còn dừng ở những “hạt sạn” kỹ thuật đơn lẻ mà phản ánh sự thiếu cẩn trọng trong khâu kiểm duyệt từ chính chủ nhân MV trước khi phát hành.



Điều đáng tiếc nằm ở chỗ, Đen Vâu chưa bao giờ được công chúng nhớ đến như một nghệ sĩ làm nghề qua loa. Suốt nhiều năm qua, nam Rapper xây dựng hình ảnh khác biệt bằng chính sự chỉn chu. Từ ca từ, hình ảnh, màu sắc âm nhạc đến những thông điệp gửi gắm trong từng sản phẩm mà anh thực hiện đều được đầu tư kỹ lưỡng. Đó cũng là lý do mỗi lần Đen trở lại, khán giả luôn dành sự kỳ vọng rất lớn, không chỉ với âm nhạc mà còn ở chất lượng tổng thể của một MV. Bởi vậy, việc một sản phẩm chính thức lại để lọt hàng loạt lỗi chính tả sơ đẳng như trên khiến nhiều người hâm mộ Đen Vâu không khỏi bất ngờ. Rõ ràng đây không phải lỗi liên quan đến sáng tác hay chuyên môn âm nhạc, nhưng lại là chi tiết rất dễ nhận ra và hoàn toàn có thể khắc phục nếu khâu rà soát được thực hiện kỹ lưỡng hơn.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với sản phẩm âm nhạc, một phụ đề chính xác không đơn thuần giúp người nghe theo dõi lời hát, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với chính tác phẩm và người thưởng thức. Đặc biệt với một nghệ sĩ có lượng người nghe đông đảo như Đen Vâu, những lỗi tưởng như rất nhỏ lại càng dễ khiến người ta thấy "gợn".

MV không còn "triệu view", Đen Vâu giảm sức hút?

Đen Vâu từng là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt Top 1 Trending YouTube Việt Nam nhất

Từng sở hữu chuỗi MV liên tiếp thống trị Top 1 Trending YouTube và hàng loạt sản phẩm vượt mốc 100 triệu lượt xem, Đen Vâu nhiều năm được xem là cái tên bảo chứng cho những lần bất bại trên đường đua nhạc Việt. Thế nhưng, sự trở lại của anh với MV "Mùa hè 26" lại khác khi sản phẩm mới ghi nhận sự kết hợp của anh cùng Pink Frog chỉ ghi nhận khoảng 580.000 lượt xem sau 3 ngày đầu ra mắt. Nếu đặt cạnh những "cơn địa chấn" mà Đen từng tạo ra, con số này rõ ràng không còn mang dáng dấp của một hiện tượng.

Nếu nhìn vào các sản phẩm âm nhạc gần đây mà nam Rapper này phát hành, có thể thấy sự tăng trưởng về lượt xem các MV của Đen đang chậm lại. MV "Vị nhà" phát hành dịp Tết 2025 đạt khoảng 24 triệu lượt xem, thấp hơn đáng kể so với những bản "hit" đình đám trước đó của anh. Hay MV "Lãng đãng" sau 1 năm ra mắt chỉ dừng ở khoảng 5,4 triệu lượt xem; MV "Việc lớn" sau 6 tháng phát hành thu hút khoảng 3,3 triệu lượt xem...Những con số này vẫn đáng mơ ước với nhiều nghệ sĩ, nhưng lại khá khiêm tốn nếu đặt cạnh chính tiêu chuẩn mà chính Đen từng thiết lập. Có thể nói, Đen Vâu hôm nay không còn là "ông vua triệu view" theo đúng nghĩa mà anh từng có cách đây vài năm. Một số sản phẩm gần đây của Đen vẫn được đánh giá tích cực về chuyên môn, vẫn giữ màu sắc rất riêng nhưng không còn tạo nên những "cơn sốt" phủ kín mạng xã hội như trước. Lượt xem tăng chậm hơn, mức độ bàn luận cũng lặng lẽ hơn là điều mà ai cũng thấy.

Sau nhiều năm duy trì sức hút với loạt bản "hit" triệu view, sản phẩm mới của Đen Vâu đang nhận nhiều ý kiến trái chiều

Không khó để thấy rằng suốt gần một thập kỷ, Đen Vâu đã luôn kiên trì với thể loại Rap tự sự, giàu tính chiêm nghiệm, có nội dung về tuổi trẻ, gia đình, lao động và những giá trị tích cực. Chính sự nhất quán ấy tạo nên thương hiệu Đen Vâu nhưng cũng khiến khán giả dần quen với cách kể chuyện trong âm nhạc của anh. Khi yếu tố bất ngờ không còn nhiều, mỗi sản phẩm mới dĩ nhiên khó tạo hiệu ứng mạnh Điều đó không đồng nghĩa âm nhạc của Đen Vâu đi xuống, mà đơn giản là anh đang phải cạnh tranh với chính những đỉnh cao mà mình từng tạo ra.

Trên thực tế khoảng năm 2020-2022, Youtube gần như là thước đo quan trọng nhất để đánh giá thành công của một MV. Song cho đến nay, thói quen thưởng thức âm nhạc đã thay đổi đáng kể bởi người ta có thể nghe nhạc trên nhiều nền tảng số khác ngoài Youtube. Một bài hát có thể không đạt lượng xem quá lớn trên Youtube nhưng vẫn lan tỏa mạnh trên các nền tảng khác. Vì thế, lượt xem không còn là thước đo duy nhất như trước.

Nhưng trong bối cảnh thị trường âm nhạc vài năm trở lại đây chứng kiến sự bùng nổ của các chương trình âm nhạc, Concert quy mô lớn và những cộng đồng người hâm mộ có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh...thì trong cuộc đua ấy, Đen Vâu lại gần như đứng ngoài. Nam Rapper này khá kín tiếng, ít xuất hiện, hiếm khi tham gia gameshow và gần như không mấy khi tương tác trên mạng xã hội. Thi thoảng anh ra vài sản phẩm, rồi lại lặng lẽ biến mất. Lựa chọn ấy cũng phần nào khiến sức nóng của anh giảm nhiệt.

Có lẽ sau MV "Mùa hè 26", điều đáng suy nghĩ không phải là Đen Vâu còn "nổi" hay không mà là liệu cách làm nghề bền bỉ, chậm rãi của anh có còn phù hợp trong một thị trường âm nhạc ngày càng ưu tiên tốc độ và sự hiện diện liên tục không. Đó mới là bài toán lớn mà Đen Vâu đang phải đối mặt. Đặc biệt, khi kỳ vọng mà mọi người dành cho nam Rapper này càng lớn, chỉ một vài "hạt sạn" nhỏ như loạt lỗi chính tả nêu trên cũng đủ để khiến sự trở lại của anh không còn trọn vẹn.