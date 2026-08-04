ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro (13/8/1926 – 13/8/2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt". Sự kiện vừa khai mạc sáng ngày 4/8 tại Hà Nội.

Dự sự kiện có đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao quốc tế tại Việt Nam.

Chuỗi hoạt động chuyên đề nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam và Cuba. Đồng thời khẳng định, lan tỏa giá trị của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Trong lý tưởng cách mạng, ý chí kiên cường và tinh thần quốc tế cao cả của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, nhân dân Việt Nam luôn cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc với tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình cảm đặc biệt mà Tổng Tư lệnh Fidel Castro dành cho Việt Nam mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ngài đại sứ Cuba tại Việt Nam - Rogelio Polanco Fuentes phát biểu

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu trong chuỗi hoạt động chuyên đề sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro, khảng định di sản của 2 vị lãnh tụ tiếp tục là nguồn động lực tinh thần quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Ngài đại sứ Cuba tại Việt Nam - Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ mong muốn thông qua các hoạt động ý nghĩa như chuỗi hoạt động trưng bày lần này, các thế hệ người Việt Nam và Cuba hôm nay và mai sau sẽ mãi gìn giữ và không ngừng vun đắp tình cảm hữu nghị do Tổng Tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng. Một tình cảm sâu sắc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khắc ghi bằng câu nói nổi tiếng: "Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng dân 2 nước gần gũi như anh em một nhà".

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận bức tranh Tổng Tư lệnh Fidel Castro từ Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt" được tổ chức trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong chuỗi hoạt động có trưng bày tư liệu ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng Tư lệnh Fidel Castro chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị”, giới thiệu đến công chúng 100 ảnh tư liệu quý khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến của hai lãnh tụ; tái hiện chặng đường lịch sử sắt son của hai dân tộc; đồng thời khẳng định các thành tựu hợp tác giữa hai nước.

Du khách tham quan triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng Tư lệnh Fidel Castro chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị”

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tiếp nhận 2 bộ phim và ảnh tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng. Trong đó, khối ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử thể hiện tình cảm trân trọng, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho các đoàn đại biểu, nhà báo, chuyên gia và nhân dân Cuba.

Dịp này, nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Fidel Castro và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba được lựa chọn giới thiệu với đông đảo công chúng. Các cuốn sách, công trình nghiên cứu và tư liệu này đã tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và những cống hiến to lớn của hai vị lãnh tụ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.