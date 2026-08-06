Mùa kịch Lưu Quang Vũ năm 2026

ANTD.VN - Mùa kịch Lưu Quang Vũ 2026 tại Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu 2 tác phẩm tiêu biểu: “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” và “ Ông không phải là bố tôi ”. Mỗi vở mang một sắc thái nghệ thuật riêng, từ chất trữ tình giàu chất thơ đến những lát cắt hiện thực về đời sống gia đình, song đều gặp nhau ở chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn.

Vở kịch nói “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” sẽ biểu diễn vào 20h00 ngày 15/8/2026 tại số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Do NSƯT Sĩ Tiến đạo diễn, vở kịch được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng từ năm 2018. Câu chuyện giàu màu sắc giả tưởng về những "phiên bản" con người được tạo ra bằng công nghệ dần mở rộng thành những suy ngẫm về bản thể, cảm xúc và những giới hạn mà khoa học không thể vượt qua.

Nhiều điều từng được xem là viễn tưởng trong kịch bản của Lưu Quang Vũ nay đã hiện diện trong kỷ nguyên số. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ con người trên nhiều lĩnh vực, nhưng lòng trắc ẩn, ký ức, sự bao dung hay tình yêu vẫn là những giá trị không thể sao chép bằng công nghệ. Chính sự gặp gỡ giữa dự cảm nghệ thuật và hiện thực đương đại đã tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm.

Cảnh trong vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”

Hình tượng “hoa cúc xanh” trở thành biểu tượng của niềm tin và hạnh phúc, gợi nhắc rằng điều làm nên giá trị của con người luôn bắt đầu từ sự tử tế, lòng yêu thương và khả năng sẻ chia.

Trong khi đó, vở kịch nói “Ông không phải là bố tôi” do NSƯT Sĩ Tiến làm đạo diễn, sẽ đưa người xem trở về không gian gia đình để soi chiếu những vấn đề rộng lớn của xã hội. Được viết năm 1988 và ra mắt tại Nhà hát Tuổi trẻ năm 2022, tác phẩm kể về người cha từng bỏ rơi vợ con nhiều năm rồi trở lại giữa những biến động của lòng tham, quyền lợi và những đổ vỡ chưa được hàn gắn.

Cảnh trong vở “Ông không phải là bố tôi”

Sức lay động của vở diễn nằm ở cách Lưu Quang Vũ nhìn con người với sự bao dung nhưng đầy nghiêm khắc. Ông không áp đặt những phán quyết tuyệt đối, mà để mỗi nhân vật tự đối diện với hậu quả từ lựa chọn của mình. Qua đó, tác phẩm khơi gợi những suy ngẫm về trách nhiệm, sự tha thứ và phẩm giá - những giá trị luôn hiện hữu trong mọi thời đại.

2 vở diễn mang hai phong cách khác nhau, một giàu chất thơ và màu sắc triết luận, một gần gũi với đời sống gia đình. Điểm gặp gỡ nằm ở niềm tin của Lưu Quang Vũ vào khả năng hướng thiện của con người và khát vọng sống chân thành, có trách nhiệm với bản thân cũng như những người xung quanh.

Giá vé hạng A là 300 nghìn đồng, hạng B là 250 nghìn đồng và hạng C là 200 nghìn đồng.