Ra mắt Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha

ANTD.VN - Chiều ngày 5/8/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026) - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Lễ giới thiệu sách.

Tham dự buổi Lễ có ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, đại diện Đại sứ quán một số nước, một số cơ sở đào tạo đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại buổi lễ.

Bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, với tổng dung lượng gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của Cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Tập 1 (1940-1958) phản ánh quá trình hình thành tư tưởng cách mạng và cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Batista. Từ tập 2 đến tập 4 (giai đoạn 1959-1960) tập trung giới thiệu những năm đầu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau thắng lợi năm 1959.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao tặng bộ sách cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tập 5 đến tập 18 (giai đoạn 1961-1998) phản ánh quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Cuba theo con đường xã hội chủ nghĩa, với những quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng và đối ngoại, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế của Cuba.

5 tập cuối, từ tập 19 đến tập 23 (giai đoạn 1999-2016), phản ánh những nỗ lực của Cuba trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, đồng thời phản ánh những thông điệp và suy ngẫm của Fidel Castro Ruz về các vấn đề lớn của thời đại, thể hiện tầm nhìn của ông không chỉ đối với Cuba mà còn đối với khu vực và thế giới.

Xuyên suốt 23 tập sách là tư tưởng nhất quán của Fidel Castro Ruz về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vai trò của nhân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế và khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững. Đi cùng 23 tập nội dung là tập 24 - Mục lục tổng hợp của toàn bộ công trình, được biên soạn nhằm hệ thống hóa các văn kiện, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, nghiên cứu và khai thác giá trị của bộ sách, qua đó góp phần hoàn thiện bức tranh toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Fidel Castro Ruz.

Tuyển tập ác tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha gồm 24 tập

Để đưa công trình có giá trị đặc biệt này đến với bạn đọc Cuba, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với yêu cầu cao về chất lượng nội dung, hình thức xuất bản và tiến độ thực hiện. Từng nội dung được rà soát, đối chiếu cẩn trọng nhằm bảo đảm tính chính xác của tư liệu, sự thống nhất trong cách thể hiện và giữ gìn trọn vẹn giá trị chính trị, lịch sử của công trình. Song song với công tác biên tập nội dung, Nhà xuất bản đã phối hợp hoàn thiện thiết kế mỹ thuật, trình bày, chế bản và các yêu cầu kỹ thuật của bộ sách, bảo đảm vừa tuân thủ quy định của Luật Xuất bản Việt Nam, vừa phù hợp với thông lệ và yêu cầu, quy định khắt khe của Cuba về bộ sách của lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

Việc xuất bản bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại hết sức sâu sắc. Đây là nguồn tư liệu có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, cũng như bạn đọc trên thế giới trong việc tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Fidel Castro Ruz, những đóng góp to lớn của ông đối với cách mạng Cuba, phong trào cách mạng thế giới và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng tất cả những người đã góp phần làm nên công trình thấm đượm tình cảm và lòng trung thành cách mạng sâu sắc này.

Ban tổ chức và các đại biểu tại lễ ra mắt bộ sách

Ngài đại sứ cho biết, nhờ những nỗ lực to lớn, bộ sách sẽ được giới thiệu trong những ngày tới tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Fidel: Di sản và Tương lai", tổ chức tại La Habana, Cuba. Sự hợp tác giữa Trung tâm Fidel Castro Ruz và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng sẽ tạo tiền đề cho việc hợp tác xuất bản phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của Bộ sách này trong thời gian tới.

Đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Fidel Castro, việc xuất bản bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz sẽ giúp các thế hệ trẻ Cuba, Việt Nam và bạn bè quốc tế tiếp cận, nghiên cứu và kế thừa di sản tư tưởng cũng như thực tiễn cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz - "Người chiến sĩ của những tư tưởng", người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp giải phóng con người.