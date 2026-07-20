Sân MetLife một lần nữa là nỗi ám ảnh của Messi

ANTD.VN - Mười năm sau trận chung kết Copa America Centenario 2016, Lionel Messi một lần nữa rời sân MetLife với nỗi đau. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 khiến sân đấu tại New Jersey tiếp tục trở thành "hiểm địa" trong sự nghiệp của siêu sao Argentina.

Với Lionel Messi, MetLife không đơn thuần là một sân bóng. Đó là nơi ghi dấu hai trong số những thất bại khiến anh day dứt nhất cùng đội tuyển Argentina.

Nếu năm 2016, MetLife chứng kiến Messi gục ngã sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa America Centenario, thì một thập kỷ sau, sân đấu này lại trở thành nơi khép lại giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch World Cup của La Albiceleste.

Sân MetLife một lần nữa chứng kiến nỗi đau của Messi (Ảnh: Mail Sport)

Mười năm trước, sau khi Argentina thất bại trên loạt sút luân lưu trước Chile, Messi đã bật khóc ngay trên sân rồi gây chấn động làng bóng đá khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Dù sau đó thay đổi quyết định và trở lại cống hiến, ký ức tại MetLife vẫn luôn là một trong những chương buồn nhất trong sự nghiệp của chủ nhân 8 Quả bóng vàng.

Đến World Cup 2026, định mệnh dường như một lần nữa thử thách Messi.

Argentina bước vào trận chung kết với mục tiêu bảo vệ ngôi vương, nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha. Bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng 1-0 để lần thứ hai đăng quang World Cup.

Thất bại ấy khiến Messi thêm một lần phải chứng kiến đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân MetLife.

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Messi thi đấu trọn vẹn 120 phút nhưng gần như không có nhiều khoảng trống để tạo dấu ấn. Hàng phòng ngự kỷ luật của La Roja liên tục chia cắt đội trưởng Argentina với các vệ tinh xung quanh, khiến anh không thể phát huy khả năng sáng tạo và tạo ra những khoảnh khắc quyết định như thường thấy.

Khép lại World Cup 2026 với vị trí á quân, Messi thêm một lần rời MetLife trong nỗi buồn. Sân đấu từng chứng kiến anh tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia cách đây một thập kỷ giờ lại lưu giữ thêm một ký ức cay đắng khác.