Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Sân bay Nội Bài đón 115.000 lượt khách

ANTD.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Cảng HKQT Nội Bài ước tính phục vụ 701 lượt chuyến bay cùng khoảng 115.000 lượt hành khách.

Trong ngày hôm nay, chiều khách nội địa đi ghi nhận tới 11 khung giờ cao điểm kéo dài liên tục từ 6h00 đến 19h00, mỗi khung giờ đều vượt mức 2.000 lượt khách. Riêng khung 6h00 - 7h00 sáng tập trung đông nhất với 3.684 lượt hành khách.

Đối với chiều nội địa đến, lượng khách cũng tăng cao tại 7 khung giờ rải rác từ 9h00 đến 20h00.

Tính chung trong toàn đợt nghỉ lễ (từ 29/8 đến hết 2/9), tổng sản lượng cất hạ cánh qua sân bay dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách thông qua Cảng ước đạt 531.643 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ.

Sân bay Nội Bài đón 115.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân, cơ quan công an triển khai phương án tăng cường an ninh cấp độ 1 xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ.

Các lực lượng được huy động tối đa quân số để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực trọng yếu trong và ngoài nhà ga, đồng thời điều tiết luồng giao thông chống ùn tắc cục bộ.

Trước đó, Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với các cơ quan triển khai các phương án chi tiết đảm bảo phục vụ người dân đi lại qua Cảng dịp cao điểm.

Trong chiều 28/8, lượng khách qua sân bay đạt kỷ lục, cao điểm trong dịp nghỉ lễ

Trong chiều qua 28/8, lượng khách qua sân bay phân bổ khá đều ở các thời điểm. Theo ghi nhận thực tế, có 3 khung giờ cao điểm đối với khách đi và 6 khung giờ cao điểm đối với khách đến (với lưu lượng đạt hơn 2.000 lượt khách/khung giờ) tập trung vào các khung giờ chiều và tối.

Mặc dù lưu lượng ở mức cao, sự chủ động phân luồng từ xa và tăng cường nhân lực tại các điểm chốt đã giúp khu vực quầy thủ tục, điểm soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay luôn được đảm bảo thông thoáng, trật tự. Hành khách di chuyển thuận lợi theo đúng hệ thống biển báo chỉ dẫn và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ nhân viên tăng cường.

Theo thông cáo dự báo từ trước đó, ngày 28/8 được xác định là ngày cao điểm nhất của đợt nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, với mức ước tính phục vụ khoảng 743 lượt chuyến bay cùng hơn 125.000 lượt hành khách.

Dù thực tế lượng khách di chuyển ổn định và không tạo ra áp lực quá lớn như dự kiến, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và các phương án phục vụ cùng quyết định tăng tham số điều phối slot tại Nội Bài lên 44 chuyến/giờ đảm bảo tăng hiệu quả và năng lực phục vụ bay giai đoạn cao điểm, giúp người dân bước vào kỳ nghỉ lễ suôn sẻ, an toàn, trọn vẹn.