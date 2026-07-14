Khai thác thương mại sân bay Long Thành từ 1-12, phương án phân chia với Tân Sơn Nhất thế nào?

ANTD.VN -Chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành cho biết, dự kiến đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12 và đề xuất lộ trình chuyển đổi hoạt động giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất theo ba giai đoạn.

Theo báo cáo gửi Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang chỉ đạo Ban QLDA phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị và hệ thống kỹ thuật.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9/2026 để phục vụ vận hành thử trước khi đưa sân bay vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026.

Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua, ACV đề xuất phương án phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất dựa trên hai tiêu chí là khu vực và cự ly đường bay. Cách phân chia này phù hợp với đặc điểm của từng loại tàu bay, đồng thời bảo đảm khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng hàng không khu vực phía Nam.

ACV vừa chốt tiến độ khai thác thương mại sân bay quốc tế Long Thành từ 1/12

Long Thành sẽ đảm nhận đường bay quốc tế cự ly trên 1.000km

Theo phương án đề xuất, Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km, các chuyến bay quốc tế không thường lệ, chuyến bay mới nếu Tân Sơn Nhất không đáp ứng. Đối với mạng bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam được chủ động lựa chọn khai thác tại Long Thành theo nhu cầu.

Cụ thể, toàn bộ đường bay quốc tế đến Đông Á, Tây Á, châu Đại Dương, châu Âu cùng tất cả chuyến bay chở hàng sẽ được chuyển sang Long Thành. Riêng các đường bay đến Đông Nam Á dự kiến được phân bổ khoảng 55% tại Long Thành và 45% tại Tân Sơn Nhất.

Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế thường lệ có cự ly dưới 1.000 km sử dụng tàu bay Code C như Airbus A320, A321, Boeing 737 và các đường bay nội địa theo kế hoạch của các hãng.

Ba giai đoạn chuyển đổi giữa Tân Sơn Nhất- Long Thành

Đối với mạng bay nội địa, các đường bay đến Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khai thác tại Tân Sơn Nhất. Các đường bay đến Đồng bằng sông Hồng dự kiến phân chia với tỷ lệ 88% tại Tân Sơn Nhất và 12% tại Long Thành. Đối với Nam Trung bộ, tỷ lệ tương ứng là 93% và 7%.

Trên cơ sở ý kiến của các hãng hàng không và chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, ACV đề xuất lộ trình khai thác Long Thành theo ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu, từ ngày 1/12/2026 đến 27/3/2027, Long Thành sẽ tiếp nhận các hãng hàng không có nhu cầu chuyển khai thác, ưu tiên các hãng Việt Nam khai thác đường bay quốc tế theo kế hoạch riêng. Đồng thời, sân bay này sẽ phục vụ các đường bay quốc tế mới, chuyến bay tăng chuyến đến và đi từ khu vực TP HCM, các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ, chuyến bay thuê chuyến và toàn bộ chuyến bay chở hàng.

Trong thời gian này, Tân Sơn Nhất vẫn duy trì khai thác toàn bộ các đường bay quốc tế hiện hữu, các chuyến bay không thường lệ và thuê chuyến, nhưng không cấp phép mở thêm đường bay quốc tế mới.

Giai đoạn hai, từ ngày 28/3 đến 30/10/2027, toàn bộ đường bay đi và đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Trung Á, cùng các đường bay quốc tế mới, các chuyến bay tăng chuyến, chuyến bay thuê chuyến, không thường lệ và chở hàng sẽ được khai thác tại Long Thành.

Trong khi đó, Tân Sơn Nhất tiếp tục phục vụ các đường bay hiện hữu đến Đông Bắc Á và Đông Nam Á, ngoại trừ các đường bay đã chuyển sang Long Thành, đồng thời vẫn khai thác chuyến bay thuê chuyến và không thường lệ nhưng không mở thêm đường bay quốc tế mới.

Ở giai đoạn ba, từ ngày 31/10/2027 đến 25/3/2028, Long Thành sẽ trở thành sân bay khai thác gần như toàn bộ chuyến bay quốc tế. Ngoại lệ là các đường bay quốc tế thường lệ có cự ly dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tiếp tục hoạt động tại Tân Sơn Nhất.

Đối với mạng bay nội địa, trong cả ba giai đoạn, ACV đề xuất để các hãng hàng không chủ động lựa chọn khai thác tại Long Thành hoặc Tân Sơn Nhất theo nhu cầu thị trường và phương án kinh doanh.

Để bảo đảm Long Thành đi vào hoạt động đúng tiến độ, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam sớm phê duyệt kế hoạch, lộ trình khai thác và công bố chính thức để các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai.

Doanh nghiệp cũng đề xuất Bộ Xây dựng sớm phê duyệt mức giá dịch vụ hành khách và khung giá các dịch vụ chuyên ngành hàng không tại Long Thành để các hãng có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh đó, ACV kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kết nối trọng điểm như mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú, cùng các dự án cầu Cát Lái và cầu Long Thành 2 nhằm bảo đảm năng lực kết nối đồng bộ khi sân bay đi vào khai thác.