Giao thông Thủ đô ngày đầu nghỉ lễ thông thoáng

ANTD.VN - Ngay trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (29-8), tình hình giao thông trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội được ghi nhận thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông được huy động, cùng với hệ thống camera AI, 36 màn hình LED, đảm bảo giữ nhịp giao thông duy trì ổn định...

Giao thông thuận lợi

Để bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số cán bộ, chiến sĩ ứng trực, tập trung tại các tuyến cửa ngõ, trục giao thông chính, khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao và các nút giao trọng điểm.

Tại cửa ngõ phía Tây thành phố, trên các tuyến Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, tình hình giao thông cơ bản thuận lợi, mật độ phương tiện ở mức vừa phải. Lực lượng chức năng có mặt tại các nút giao trọng điểm, chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện, góp phần duy trì dòng xe lưu thông ổn định.

Các phương tiện di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, giao thông thông thoáng

Trên tuyến Khuất Duy Tiến hướng lên Vành đai 3 trên cao, phương tiện di chuyển thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông không gặp khó khăn.

Người dân rời Thủ đô về quê nghỉ lễ trong an toàn, thuận lợi

Còn tại cửa ngõ phía Nam, các tuyến Giải Phóng, Đỗ Mười, Quốc lộ 1B cũng ghi nhận tình hình giao thông ổn định. Đội CSGT đường bộ số 14 bố trí lực lượng chủ động điều tiết, phân luồng tại các nút giao, bảo đảm người dân di chuyển thuận lợi theo hướng dẫn, hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Tây Bắc, trên các trục Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 2, hướng ra các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng ghi nhận tình hình giao thông cơ bản ổn định, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Các nút giao tại cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô phương tiện di chuyển thuận lợi

Không chỉ tập trung điều tiết tại các điểm "nóng", các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động cũng được tăng cường trên toàn địa bàn, đặc biệt chú trọng kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trong dịp lễ. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và quyền lợi của hành khách như dừng, đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, “nhồi nhét” hành khách, “chặt chém” giá vé...

Ứng dụng triệt để công nghệ trong điều tiết giao thông

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm cho người dân rời Thủ đô an toàn, thuận lợi trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ứng trực 100% quân số.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, bên cạnh nhiệm vụ chỉ huy, phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, các đơn vị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chuyên dụng để có thể hỗ trợ kịp thời người dân gặp sự cố trong quá trình di chuyển.

Hệ thống màn hình LED cảnh báo giúp người dân lựa chọn lộ trình phù hợp

Đặc biệt, công tác điều hành, tổ chức giao thông được thực hiện đồng bộ trên cơ sở khai thác hiệu quả hệ thống camera AI và Trung tâm chỉ huy giao thông. Thông qua hình ảnh được truyền về Trung tâm, lực lượng chức năng có thể chủ động nắm bắt tình hình phương tiện trên các tuyến, phát hiện những khu vực có nguy cơ phát sinh ùn tắc để triển khai lực lượng, điều tiết giao thông kịp thời.

Hệ thống camera AI ghi nhận tại các nút giao để có sự điều chỉnh lưu lượng đèn, điều tiết phù hợp

Hiệu quả của hệ thống camera AI cũng được thể hiện rõ trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Chỉ tính riêng trong ngày 28-8, hệ thống camera AI đã phát hiện 612 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến được ghi nhận gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm...

Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn giúp lực lượng CSGT chủ động hơn trong tổ chức giao thông, chuyển từ thế bị động xử lý ùn tắc sang chủ động nhận diện, dự báo và điều tiết theo tình hình thực tế.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đối với xe khách, xe hợp đồng

Cùng với hệ thống camera AI, 36 màn hình LED được bố trí trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin cảnh báo giao thông cho người dân. Thông qua các màn hình này, những tuyến đường có mật độ phương tiện cao được cảnh báo kịp thời, giúp người tham gia giao thông chủ động lựa chọn hành trình phù hợp, hạn chế việc nhiều phương tiện cùng tập trung vào một khu vực, dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, cán bộ chiến sĩ trực tại đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế được ghi nhận qua hệ thống camera AI trên toàn thành phố để tổ chức điều tiết giao thông theo thời gian thực, tăng lưu lượng đèn để giảm tải áp lực cho các tuyến có lượng phương tiện lưu thông cao.

Camera AI phát hiện các vi phạm

Việc kết hợp giữa lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường với hệ thống giám sát, điều hành giao thông hiện đại đã tạo thành phương án tổng thể, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện, góp phần duy trì giao thông thông suốt tại các tuyến trọng điểm.

Theo ghi nhận thực tế, từ 7h ngày 28 đến 7h ngày 29-8, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông.

Với sự vào cuộc đồng bộ, có thể nói, kỳ nghỉ Lễ 2-9 năm nay mang lại nhiều thuận lợi cho người dân

Kết quả trên cho thấy sự chủ động của lực lượng CSGT trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay từ thời điểm đầu kỳ nghỉ lễ. Với phương châm ứng trực nghiêm túc, bám sát địa bàn, chủ động điều tiết và tăng cường ứng dụng công nghệ, lực lượng Công an Thủ đô đang nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm người dân đi lại an toàn, thuận lợi, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong suốt kỳ nghỉ lễ.