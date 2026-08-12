Chủ đầu tư siêu dự án sân bay Long Thành vừa bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

ANTD.VN - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố 2 quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo Quyết định số 448/QĐ-HĐQT, ông Vũ Phạm Nguyên An được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ACV. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Phạm Nguyên An là Giám đốc Ban QLDA Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị ACV ban hành Quyết định số 450/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cũng giữ chức Phó Tổng giám đốc ACV.

Ông Vũ Phạm Nguyên An có nhiều năm làm việc trong hệ thống ACV. Trước khi đến Long Thành, ông giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Ở vị trí này, ông An tham gia điều hành hoạt động khai thác sân bay cửa ngõ của khu vực Tây Nguyên. Ông cũng là thành viên tổ công tác hỗ trợ Liên Khương chuyển thành cảng hàng không quốc tế.

Ông Tô Tử Hà vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Đầu tháng 2 vừa qua, ACV điều động ông An làm Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA sân bay Long Thành. Đến ngày 26/2, ông được bổ nhiệm làm giám đốc đơn vị này.

Ông An tiếp quản vị trí điều hành dự án khi sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút. Đây là dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước hiện nay.

Sân bay Long Thành dự kiến vận hành thử theo nhiều đợt từ tháng 9 đến tháng 11. Mục tiêu là đưa dự án vào khai thác thương mại từ đầu tháng 12.

Ông Tô Tử Hà có nhiều năm phụ trách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ông đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy sân bay này.

Nội Bài là một trong 2 cảng hàng không lớn nhất cả nước. Sân bay giữ vai trò cửa ngõ quốc tế của Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Trong thời gian ông Hà điều hành, sân bay Nội Bài triển khai dự án mở rộng nhà ga hành khách T2. Dự án nhằm nâng công suất nhà ga từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm.

Sân bay cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dịch vụ. Mục tiêu hướng tới tiêu chuẩn sân bay quốc tế 4-5 sao.

Việc bổ nhiệm diễn ra khi ACV đang chạy nước rút tại sân bay Long Thành, đồng thời nâng cấp và mở rộng hạ tầng hàng không trên cả nước.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước. Doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành giai đoạn một.