Đường sắt tiếp nhận lô đầu máy mới, tốc độ lớn nhất 120km/h

ANTD.VN - Sáng nay 29/8, tại ga Yên Viên (Hà Nội), Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tiếp nhận lô đầu máy D19E đầu tiên thuộc dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030.

Loại đầu máy mới đạt tốc độ lớn nhất 120km/h, trọng lượng 81 tấn và tải trọng trục 13,5 tấn, được cải tiến tối ưu hơn 40 hạng mục so với các dòng đầu máy đang sử dụng,

Trên cơ sở những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm quản lý và vận hành đầu máy D19E, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã đặt ra yêu cầu với nhà sản xuất nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế bộc lộ trong quá trình vận dụng tại Việt Nam.

Theo đó, thế hệ D19E mới được cải tiến, tối ưu hóa hơn 40 hạng mục so với các lô trước, từ thiết bị, vật liệu đến công nghệ chế tạo, kiểm soát chất lượng và khả năng bảo trì, hướng tới nâng cao độ an toàn và hiệu quả khai thác đầu máy. Trong đó, nổi bật là 5 nhóm cải tiến kỹ thuật trọng tâm.

Lô xe đầu máy mới vừa được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia tiếp nhận tại ga Yên Viên vào sáng nay

Bên cạnh 5 nhóm cải tiến trọng tâm, lô đầu máy mới còn có nhiều thay đổi hướng tới nâng cao độ bền và giảm thiểu bảo trì trong quá trình khai thác.

Khung bogie được thiết kế sử dụng mác thép cường độ cao, với công nghệ hàn robot tự động, sơn tĩnh điện giúp tăng độ bền vững, độ cứng. Các đường ống gió, hệ thống hãm, nước làm mát được chuyển sang sử dụng thép không gỉ; sử dụng đầu nối kiểu kẹp, lắp ráp nguội và nâng cao khả năng lắp lẫn đường ống.

Những thay đổi này góp phần tăng khả năng chống ăn mòn, hạn chế rò rỉ và thuận tiện hơn khi tháo lắp, sửa chữa, thay thế, giảm chi phí bảo dưỡng trong vận hành.

Các hệ thống phụ trợ cũng được tối ưu hóa công dụng. Điều hòa được chuyển sang dạng một khối tích hợp chức năng gió tươi; ống nước trong két làm mát chuyển từ liên kết hàn sang nong ống cơ giới; chụp bảo vệ hệ truyền động được bổ sung vị trí kiểm tra; bình giãn nở, ống xoắn và nhiều tuyến đường ống sử dụng vật liệu không gỉ. Qua đó góp phần giảm thời gian kiểm tra, tăng khả năng bảo trì tại hiện trường, hạn chế ăn mòn và nâng cao tuổi thọ thiết bị.

Đại diện Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết, việc trang bị đầu máy mới không chỉ tăng cường năng lực sức kéo, mà còn là tiền đề để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, từng bước nâng cao trình độ tiến tới làm chủ công nghệ bảo trì, sửa chữa.