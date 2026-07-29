Ba bước dịch chuyển khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành

ANTD.VN -Theo phương án mới nhất vừa được nhà chức trách hàng không đề xuất, việc dịch chuyển khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trong tháng 3/2028, thời điểm đó, sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản là sân bay nội địa.

Từ tháng 3/2028, sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản là nội địa

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về phương án tổ chức khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trên cơ sở kết quả tham vấn các cơ quan, đơn vị và các hãng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phương án chuyển đổi khai thác theo lộ trình 3 bước phù hợp với chu kỳ lịch bay quốc tế.

Cụ thể, ở giai đoạn 1, từ thời điểm khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế (bao gồm vận tải hàng hóa) tại sân bay Long Thành theo nhu cầu của hãng hàng không.

Giai đoạn 2 diễn ra vào lịch bay mùa Hè 2027 (từ ngày 28/3/2027 đến ngày 29/10/2027), toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) sẽ khai thác tại sân bay Long Thành.

Đến giai đoạn 3, ứng với lịch bay mùa Đông 2027 (từ ngày 30/10/2027 đến ngày 25/3/2028), toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển sang Long Thành (trừ các chặng ngắn dưới 1.000km của hãng hàng không Việt Nam khai thác).

Cơ quan quản lý Nhà nước về hàng không vừa báo cáo về 3 bước chuyển dịch khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Qua rà soát, Cục Hàng không Việt Nam nhận định phương án khai thác do ACV đề xuất được xây dựng trên nguyên tắc chuyển đổi từng bước, phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án, khả năng tiếp nhận của sân bay Long Thành và yêu cầu duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cảng hàng không khu vực phía Nam trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng cho rằng, phương án này cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xác định lộ trình chuyển giao hoạt động khai thác theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng mục tiêu, quy mô và công năng của dự án.

Việc chuyển đổi theo lộ trình từng giai đoạn cũng phù hợp với chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế và tạo điều kiện để các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị khai thác cảng chủ động chuẩn bị nguồn lực, tổ chức vận hành và xử lý các phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác.

Thống nhất mở cửa khai thác Long Thành từ 1/12/2026

Cục Hàng không Việt Nam nhận định đây là phương án có cơ sở thực tiễn, góp phần hạn chế rủi ro khi đưa vào khai thác một cảng hàng không mới có quy mô lớn, đồng thời tạo điều kiện đánh giá, hoàn thiện quy trình khai thác trước khi mở rộng phạm vi chuyển đổi.

Từ tháng 2/2028, sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản là sân bay nội địa

Các hãng hàng không sẽ chủ động hơn trong chuẩn bị nguồn lực, song ở giai đoạn đầu cũng sẽ phát sinh chi phí do duy trì hoạt động tại hai cảng hàng không và yêu cầu tổ chức lại mạng khai thác.

Đối với hành khách, việc khai thác đồng thời hai cảng hàng không đòi hỏi phải hoàn thành hạ tầng giao thông kết nối, tổ chức vận tải công cộng và cung cấp đầy đủ thông tin để bảo đảm thuận lợi trong quá trình đi lại.

Tại báo cáo này, Cục Hàng không cũng đề nghị thống nhất thời điểm mở cửa khai thác sân bay Long Thành từ ngày 1/12/2026.

Theo đề xuất, ACV sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm hiệu quả khai thác với vai trò là chủ đầu tư và doanh nghiệp khai thác cảng hàng không; xây dựng kế hoạch khai thác chi tiết cho từng giai đoạn chuyển đổi, phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý để hoàn thiện phương án điều hành, xử lý các tình huống phát sinh.

Trong quá trình chuyển đổi, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với ACV rà soát, đánh giá theo từng giai đoạn, kịp thời phát hiện và xử lý các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không hoặc hoạt động khai thác; đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, đề nghị UBND TP.HCM và UBND TP Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối, tổ chức các tuyến vận tải hành khách công cộng giữa Long Thành với TP.HCM và các địa phương trong vùng, đồng thời phát triển đồng bộ các dịch vụ lưu trú, y tế, logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác phục vụ hành khách, tổ bay và người lao động.