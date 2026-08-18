Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại từ 0h đêm nay

ANTD.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đưa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vào khai thác từ 00h01 ngày 19/8/2026 (giờ địa phương).

Sau thời gian dừng khai thác để thực hiện Dự án sửa chữa, đường cất hạ cánh, đường lăn, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định đưa đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ 00h01’ ngày 19/8/2026 (giờ địa phương).

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Liên Khương có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn bảo đảm an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác theo quy định.

Đồng thời tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo quy định; cập nhật các nội dung nêu trên vào hệ thống tài liệu liên quan tại sân bay Liên Khương và thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động khai thác tại Cảng đảm an toàn, hiệu quả.

Sân bay quốc tế Liên Khương sẽ mở cửa trở lại từ 0h ngày 19/8

Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức điều hành bay bảo đảm an toàn, điều hoà, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của sân bay Liên Khương bảo đảm an toàn cho hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Trước đó, từ 0h ngày 4/3 sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để phục vụ dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên kể từ tháng 6/2024. Sân bay này có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm. Lần nâng cấp toàn diện gần nhất của sân bay Liên Khương diễn ra trong giai đoạn 2003 - 2007, khi đường băng, đường lăn và sân đỗ được cải tạo để phục vụ các loại máy bay như Airbus A320, A321.