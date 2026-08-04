Đề nghị sớm xây dựng nhà ga T2- nâng công suất sân bay Liên Khương

ANTD.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề nghị sớm bố trí vốn để xây nhà ga T2 và nhà ga hàng hóa tại sân bay Liên Khương trong năm 2027.

Đề xuất của tỉnh Lâm Đồng được đưa ra trong bối cảnh hạ tầng khai thác tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang bộc lộ hạn chế. Hiện sân bay chỉ có một nhà ga hành khách với công suất thiết kế 2,5 triệu lượt và khu vực khai thác hàng hóa công suất 6.750 tấn mỗi năm.

Trong khi đó, sản lượng hành khách đã đạt gần 3 triệu lượt ngay từ năm 2022. Đến năm 2025, mặc dù lượng hành khách giảm xuống còn gần 2 triệu lượt và sản lượng hàng hóa đạt 4.655 tấn, hạ tầng đang tiến gần ngưỡng khai thác.

Tỉnh này cho rằng, sau khi dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay hoàn thành vào cuối tháng 8/2026, năng lực khai thác của sân bay sẽ tăng đáng kể, kéo theo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa được dự báo tăng nhanh trong những năm tới.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị sớm xây dựng nhà ga T2- sân bay Liên Khương để nâng công suất

Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc sớm đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và nâng cấp khu vực khai thác hàng hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm phát huy hiệu quả đầu tư dự án nâng cấp khu bay, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng gia tăng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch và logistics của tỉnh Lâm Đồng cũng như toàn khu vực Tây Nguyên.

Từ 0h ngày 4/3 sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để phục vụ dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên kể từ tháng 6/2024. Sân bay này có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm. Lần nâng cấp toàn diện gần nhất của sân bay Liên Khương diễn ra trong giai đoạn 2003 - 2007, khi đường băng, đường lăn và sân đỗ được cải tạo để phục vụ các loại máy bay như Airbus A320, A321.

Sau khi hoàn thành, hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay sẽ bảo đảm khai thác các loại tàu bay như Airbus A320, A321 và dòng tàu bay tương đương.

Theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, sân bay Liên Khương được định hướng nâng cấp đạt cấp 4E, trở thành cửa ngõ hàng không của Tây Nguyên.

Giai đoạn 2021-2030, Liên Khương được quy hoạch đạt công suất 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Nhà ga hành khách T1 hiện hữu sẽ được giữ nguyên với công suất 2,5 triệu khách; xây dựng mới nhà ga hành khách T2 công suất 3 triệu hành khách mỗi năm, cùng ga hàng hóa và hệ thống sân đỗ.