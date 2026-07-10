Xác định 3 bảng đấu hấp dẫn VCK U17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026

Theo đó, nhãn hàng nước tăng lực Rồng Đỏ (Công ty TNHH URC Việt Nam) trở thành nhà tài trợ chính Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2026.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cũng như sức lan tỏa của giải đấu.

"Thành công của đội tuyển U17 Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống các giải trẻ quốc gia, trong đó có giải U17 Quốc gia", Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Đại diện VFF và nhà tài trợ tại lễ ký kết

Bốc thăm chia bảng VCK U17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026

Đại diện Nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul – Giám đốc Marketing Công ty TNHH URC Việt Nam bày tỏ tin tưởng với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Ngay sau lễ ký kết, ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại và sẽ diễn ra từ ngày 16-7 đến 29-7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Kết quả bốc thăm, bảng A gồm chủ nhà LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF. Bảng B gồm Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng C gồm đương kim vô địch Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Vòng chung kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Giải đấu được VFF phối hợp với VTVcab truyền hình trực tiếp và phát sóng trên hệ sinh thái của VTVcab và VFF.