Sôi nổi chương trình “Một ngày làm lính cứu hỏa” chào năm học mới

ANTD.VN - Hòa chung không khí hân hoan của ngày khai trường, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có một khởi đầu năm học đặc biệt khi các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm những kỹ năng của người lính cứu hỏa.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm thoát nạn trong môi trường phức tạp có khói

Khởi đầu năm học bằng những bài học an toàn

Chương trình “Một ngày làm lính cứu hỏa” do nhà trường phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội) tổ chức đã mang đến những bài học sinh động về phòng cháy, thoát nạn và kỹ năng tự bảo vệ.

Ngay từ những ngày đầu năm học mới, sân Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của những chiếc xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Không chỉ đứng quan sát, các em học sinh còn được trực tiếp tham gia nhiều nội dung trải nghiệm được thiết kế phù hợp với lứa tuổi.

Với học sinh tiểu học, những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy nếu chỉ được truyền đạt bằng lý thuyết rất dễ trở nên khô khan. Bởi vậy, việc đưa các tình huống giả định vào hoạt động trải nghiệm giúp các em dễ hình dung, dễ ghi nhớ và quan trọng hơn là biết cách xử lý khi gặp sự cố thực tế.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm thoát nạn từ trên cao xuống mặt đất

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 đã hướng dẫn học sinh nhận biết những nguồn lửa, nguồn nhiệt có nguy cơ gây cháy; cách xử lý khi phát hiện cháy; những việc cần làm khi nghe chuông hoặc tín hiệu báo cháy. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong không gian kín, nơi tập trung đông người và cách sử dụng khăn, vải ẩm che kín mũi, miệng nhằm hạn chế hít phải khói, khí độc.

Từng nội dung được các chiến sĩ minh họa trực quan, kết hợp hướng dẫn và thực hành. Qua đó, những kiến thức tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định trong tình huống khẩn cấp dần trở nên gần gũi với học sinh.

Điều dễ nhận thấy là sự hào hứng của các em. Nhiều học sinh chăm chú theo dõi từng thao tác của các chiến sĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và chờ đến lượt mình được thực hành. Với các em, đây không chỉ là một tiết học ngoài lớp mà còn là cơ hội được khoác lên mình hình ảnh của người lính cứu hỏa mà lâu nay vẫn chỉ thấy trên sách vở, phim ảnh.

Một trong những nội dung thu hút đông đảo học sinh là trải nghiệm thao tác lăng vòi chữa cháy. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ, các em được làm quen với thiết bị, tập tư thế đứng, cách giữ chắc lăng và thực hiện thao tác phun nước vào khu vực cháy giả định.

Hướng dẫn trải nghiệm cách phun nước cứu hỏa

Dòng nước mạnh phun ra khiến nhiều em ban đầu không khỏi bất ngờ. Nhưng với sự hỗ trợ của các chiến sĩ, từng học sinh dần làm chủ được thao tác. Những tiếng reo vui, tiếng cổ vũ vang lên trên sân trường khi “ngọn lửa” giả định được dập tắt.

Không chỉ trải nghiệm chữa cháy, các em còn được tham gia thử thách vượt chướng ngại vật và di chuyển trong mô hình khói. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực bởi trong các vụ cháy, khói độc thường là một trong những mối nguy hiểm lớn đối với con người.

Từ cầm lăng vòi đến vượt qua “khói” tìm đường thoát nạn

Trong không gian mô phỏng, học sinh được hướng dẫn cúi thấp người, di chuyển sát mặt sàn, men theo tường để tìm đường thoát ra ngoài. Những động tác tưởng đơn giản nhưng nếu không được hướng dẫn và luyện tập trước sẽ rất khó thực hiện trong tâm lý hoảng loạn khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH cho học sinh trải nghiệm phương tiện cứu hỏa

Thông qua bài tập, các em được nhắc nhở rằng khi xảy ra cháy, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng tìm lối thoát an toàn, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy và không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy đồ đạc.

Ở một trạm trải nghiệm khác, học sinh được quan sát cán bộ, chiến sĩ thực hiện tình huống cứu người mắc kẹt. Từ việc tiếp cận nạn nhân, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đến phối hợp đưa về vị trí an toàn, các thao tác đều được thực hiện bài bản. Qua đó, học sinh phần nào hiểu hơn về công việc đặc thù, khẩn trương nhưng cũng đầy trách nhiệm của người lính cứu hỏa.

Đặc biệt, nội dung thoát nạn từ trên cao bằng dây cứu hộ đã tạo nên một không khí sôi nổi trên sân trường. Đây cũng là trải nghiệm khiến nhiều học sinh vừa háo hức vừa có chút hồi hộp.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, các em được giới thiệu về đai an toàn, dây cứu hộ và nguyên tắc bảo đảm an toàn khi thực hiện thoát nạn từ ban công, cửa sổ hoặc vị trí trên cao trong trường hợp khẩn cấp.

Hướng dẫn học sinh thoát nạn từ trên cao bằng thang dây

Từng học sinh được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và có cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, giám sát trong suốt quá trình thực hành. Từ tầng 2, các em lần lượt thực hiện bài tập thả trượt xuống sân trường.

Có em ban đầu còn e dè, nắm chặt dây và liên tục nhìn xuống phía dưới. Nhưng sau lời động viên của thầy cô và các chiến sĩ, các em đã mạnh dạn thực hiện. Khi chân chạm đất an toàn, những nụ cười và tiếng reo vui xuất hiện. Một thử thách nhỏ nhưng cũng là cách để các em học được sự bình tĩnh, tự tin và tuân thủ hướng dẫn khi đứng trước tình huống nguy hiểm.

Chương trình “Một ngày làm lính cứu hỏa” vì thế không chỉ mang đến cho học sinh một ngày trải nghiệm đáng nhớ. Quan trọng hơn, hoạt động đã đưa kiến thức PCCC và CNCH đến gần hơn với các em bằng phương pháp trực quan, sinh động và phù hợp với lứa tuổi.

Từ những bài học đầu năm học, mỗi học sinh có thể trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ” trong gia đình, biết nhắc nhở người thân cẩn trọng khi sử dụng điện, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa; đồng thời ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản để bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi có sự cố.

Sự phối hợp giữa Trường Tiểu học Nam Từ Liêm và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 đã tạo nên một hoạt động ngoại khóa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn. Bắt đầu một năm học mới bằng những bài học về kỹ năng sống và an toàn cũng chính là cách gieo những “hạt mầm” ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ Thủ đô, để mỗi em học sinh không chỉ học tốt mà còn biết cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống.