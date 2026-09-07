Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả phí sàng lọc 7 bệnh ung thư

ANTD.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế, đề xuất thanh toán chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm 7 bệnh ung thư cùng viêm gan B, C, thay vì chỉ trả khi bệnh đã phát bệnh.

Danh mục 7 bệnh ung thư bao gồm: cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày và gan. Chính sách mới hướng tới việc tạo chuỗi liên hoàn từ phát hiện sớm, chẩn đoán đến điều trị. Qua đó, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí lớn cho người bệnh và Quỹ BHYT so với việc điều trị ở giai đoạn muộn.

Việc chi trả sẽ không áp dụng đồng loạt cho mọi đối tượng ngay lập tức mà triển khai theo từng nhóm và lộ trình cân đối quỹ. Dự kiến, việc lồng ghép sàng lọc viêm gan B, C vào khám định kỳ sẽ thực hiện trước; thí điểm chi trả sàng lọc ung thư cổ tử cung từ giữa năm 2028; mở rộng sang ung thư vú, phổi, đại trực tràng... từ năm 2030.

Chính sách thể hiện bước chuyển đổi quan trọng từ thụ động điều trị sang chủ động phòng ngừa, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.