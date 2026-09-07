An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả phí sàng lọc 7 bệnh ung thư

TN

ANTD.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế, đề xuất thanh toán chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm 7 bệnh ung thư cùng viêm gan B, C, thay vì chỉ trả khi bệnh đã phát bệnh.

Danh mục 7 bệnh ung thư bao gồm: cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày và gan. Chính sách mới hướng tới việc tạo chuỗi liên hoàn từ phát hiện sớm, chẩn đoán đến điều trị. Qua đó, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí lớn cho người bệnh và Quỹ BHYT so với việc điều trị ở giai đoạn muộn.

content.jpg

Việc chi trả sẽ không áp dụng đồng loạt cho mọi đối tượng ngay lập tức mà triển khai theo từng nhóm và lộ trình cân đối quỹ. Dự kiến, việc lồng ghép sàng lọc viêm gan B, C vào khám định kỳ sẽ thực hiện trước; thí điểm chi trả sàng lọc ung thư cổ tử cung từ giữa năm 2028; mở rộng sang ung thư vú, phổi, đại trực tràng... từ năm 2030.

Chính sách thể hiện bước chuyển đổi quan trọng từ thụ động điều trị sang chủ động phòng ngừa, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Từ khóa:

#Bảo hiểm y tế #ung thư

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng