Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi Thư chúc mừng thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân

ANTD.VN - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Trong Thư, đồng chí Bộ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Nhà trường nhân năm học mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trong công tác dạy học, rèn luyện thời gian qua.

Đồng chí Bộ trưởng mong muốn Trường Văn hóa Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, ý thức trách nhiệm, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, kỷ cương. Các em học sinh cần nỗ lực học tập, tích cực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phấn đấu trở thành những công dân có ích, góp phần Tòa soạn An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tới các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân.