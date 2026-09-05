Niềm vui cộng hưởng trong lễ khai giảng trường Tiểu học Giảng Võ sau sáp nhập

ANTD.VN - Sáng 5-9, trong tiết trời thu dịu nhẹ, thầy cô cùng đông đảo học sinh Trường Tiểu học Giảng Võ (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) hứng khởi bước vào năm học mới với lễ khai giảng vui tươi, rộn ràng.

[Video] Toàn trường hát vang Quốc ca, trang nghiêm trong nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng

Năm học 2026 – 2027, Trường Tiểu học Giảng Võ bắt đầu hành trình mới sau khi sáp nhập từ Trường Tiểu học Ngọc Khánh và Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Từ hai điểm trường, với những truyền thống, những kỷ niệm và những hành trình riêng, song hôm nay tất cả cùng hội tụ dưới một mái nhà chung mang tên Trường Tiểu học Giảng Võ. Việc sáp nhập không đơn thuần là thay đổi về tên gọi hay địa điểm, mà còn là sự gặp gỡ - cộng hưởng của những giá trị tốt đẹp, sự tiếp nối của truyền thống và đồng lòng để cùng nhau viết nên hành trình mới.

Các đại biểu cùng ban giám hiệu, học sinh nhà trường hân hoan trong lễ khai giảng năm học 2026-2027

Cô Trịnh Phương Linh - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giảng Võ đánh trống khai giảng năm học mới

Chung vui cùng thầy cô, học sinh Tiểu học Giảng Võ trong mùa tựu trường đầu tiên có Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ Phạm Thị Hòa, cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể phường và đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Phát biểu khai giảng năm học 2026-2027, cô Trịnh Phương Linh - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là buổi lễ khai giảng đầu tiên sau khi trường sáp nhập từ trường Tiểu học Ngọc Khánh và Tiểu học Thủ Lệ - hai mái trường với bề dày thành tích, đã trải qua bao thăng trầm của thời gian, ghi dấu ấn trong lòng biết bao thế hệ thầy trò và nhân dân địa phương, và nay cùng nhau viết những trang đầu tiên của một ngôi trường mới - Trường Tiểu học Giảng Võ.

"Ngôi trường mới là kết tinh của những giá trị tốt đẹp đã được các thế hệ thầy trò của hại nhà trường dày công vun đắp. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chung sức xây dựng trường Tiểu học Giảng Võ đoàn kết, hiện đại và phát triển", Hiệu trưởng Trịnh Phương Linh bày tỏ.

Thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Giảng Võ hứng khởi bước vào năm học mới

Nhắn nhủ tới toàn thể học sinh nhà trường, cô Trịnh Phương Linh cho rằng dù trước đây các em học dưới mái trường Tiểu học Ngọc Khánh hay Tiểu học Thủ Lệ, thì từ hôm nay tất cả đã đều là những thành viên của đại gia đình Tiểu học Giảng Võ.

"Các con hãy luôn tự hào về ngôi trường của mình, hãy yêu thương bạn bè, kính trọng thầy cô, chăm ngoan, tự tin và mạnh dạn khám phá những điều mới mẻ. Cô mong rằng, mỗi buổi sáng đến trường, các con sẽ đến với một nụ cười; mỗi ngày ở trường, các con sẽ học được nhiều điều hay, làm được nhiều việc tốt và có thật nhiều niềm vui", cô Trịnh Phương Linh chia sẻ.

Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Trịnh Phương Linh đã đánh trống khai giảng, gửi gắm ước nguyện về một năm học mới tràn đầy niềm vui, hứng khởi và thành công.

Trong ngày tựu trường, thầy cô cùng toàn thể học sinh các khối trên nồng nhiệt liệt chào đón 261 em học sinh lớp 1, cùng nhau thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính thầy, cô và học sinh nhà trường biểu diễn; hòa chung bầu không khí ngày hội tựu trường với học sinh cả nước qua sóng truyền hình trực tiếp, lắng nghe phổ biến nội quy lớp học, và cùng nhau tham gia đố vui có thưởng ngay tại lớp học của mình.

Một số hình ảnh khác tại lễ khai giảng Trường Tiểu học Giảng Võ sáng 5-9-2026: