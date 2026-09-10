Quyết liệt thực hiện Kế hoạch 'xóa chợ cóc'

ANTD.VN - Theo Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26-12-2025 của UBND thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 230 “chợ cóc” cần được giải quyết dứt điểm, chậm nhất trước ngày 30-6-2027

Trong đó, Kế hoạch 373 xác định nhóm 1 với 75 “điểm nóng” gây bức xúc dư luận đã được xử lý, trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng, sạch đẹp.

Đại diện Sở Công thương cho biết, theo Kế hoạch số 373, trách nhiệm của Sở là chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai các nội dung, đảm bảo chất lượng, tiến độ, mục tiêu Kế hoạch đề ra;

Phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh ở chợ cóc, chợ tạm

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố; triển khai Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026;

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND xã, phường về công tác đầu tư, phát triển chợ; ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực khó khăn, các địa phương chưa có chợ;

Chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra công tác triển khai xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát tại Kế hoạch 373 của UBND các xã, phường gắn với công tác kiểm tra quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

"Giải tỏa “chợ cóc” không chỉ nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trả lại diện mạo khang trang cho các tuyến phố, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và môi trường, mà còn là bước đi cần thiết trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại", đại diện Sở Công thương chia sẻ quan điểm và cho biết, tính đến ngày 30/8/2026, Thành phố đã giải tỏa 218/231 điểm “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát; còn 13 điểm tiếp tục được xử lý theo lộ trình trong giai đoạn 2026-2027.

Với trách nhiệm của mình, thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch 373 với các "trục" giải pháp chính là bố trí sinh kế; kiểm tra, giám sát; và tuyên truyền thay đổi thói quen của người dân, tiểu thương không mua bán ở các điểm tự phát, vừa góp phần đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vừa ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.