Hà Nội giải quyết 2 "điểm nghẽn": Đột phá công nghệ, quyết không "làm xong rồi để đấy".

ANTD.VN - Chiều 28/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng thực hiện các nhiệm vụ giải quyết điểm nghẽn Trật tự đô thị và Ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Con số 39/51 điểm ùn tắc được xử lý, 199/231 chợ cóc được giải tỏa cho thấy chuyển biến rõ rệt...

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế và Ban Đô thị HĐND Thành phố; lãnh đạo các Sở Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính, Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Quy hoạch kiến trúc; Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố; Tổng Công ty điện lực Hà Nội; Tổng Công ty vận tải Hà Nội cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Trưởng Công an các phường, xã.

Mục tiêu cả năm giảm 20%, sáu tháng đã đạt 76%

Kế hoạch 383/KH-UBND của UBND TP đặt mục tiêu năm 2026 giảm tối thiểu 20% số điểm ùn tắc so với hiện trạng năm 2025. Sáu tháng, con số thực tế đã gấp gần bốn lần yêu cầu. Từ danh mục 51 điểm thường xuyên ùn tắc, các lực lượng đã xử lý 39 điểm, đạt 76%. Quý I xử lý 17 điểm, quý II thêm 22 điểm.

Kết quả ấy là nỗ lực, quyết tâm và là tất yếu của sự thay đổi cách làm. ACTP đã phối hợp Sở Xây dựng triển khai 82 nội dung về tổ chức, điều hành giao thông và ứng dụng công nghệ. Những cái tên từng là nỗi ngán ngẩm của người Hà Nội mỗi giờ tan tầm lần lượt được tổ chức lại: Ngã Tư Sở, Cầu Giấy - Huỳnh Thúc Kháng, Nguỵ Như Kon Tum, Cầu Long Biên, Vành đai 1 Nguyễn Chí Thanh - La Thành. Các dự án xử lý khẩn cấp nút QL2 - Võ Nguyên Giáp, Pháp Vân - ngõ 15 Ngọc Hồi, Nam cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ đã hoàn thành. 17 nút giao cũ được cải tạo, vạch sơn được điều chỉnh tại 178/266 nút.

Điểm nghẽn trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến rõ nét

Phía sau mặt đường là dữ liệu. 188/564 nút giao có đèn tín hiệu đã được điều chỉnh theo thời gian thực, đạt trên 30% nút giao trọng điểm được điều khiển thông minh. 22 tuyến "làn sóng xanh" được duy trì, vượt yêu cầu tối thiểu 03 trục chính. Hệ thống camera AI với quy mô 1.837 camera tự động phát hiện 33.116 trường hợp vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý 119.216 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 378 tỷ đồng, tạm giữ 41.389 phương tiện. Mỗi ngày, trung tâm điều hành ghi nhận khoảng 10 - 12 vị trí ùn ứ cục bộ giờ cao điểm, đều được điều tiết kịp thời.

Báo cáo của CATP đúc kết sự thay đổi bằng một câu đáng suy ngẫm: công tác chỉ đạo không dừng ở việc ban hành văn bản mà chuyển sang theo dõi tiến độ, kiểm tra kết quả tại hiện trường. Nhiều nội dung đã chuyển từ "khảo sát, ghi nhận" sang "thống nhất phương án, tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả".

"Phạt nguội" vỉa hè, UAV tuần tra trên không

Ở mặt trận trật tự đô thị, sáu tháng qua chứng kiến những cách làm chưa từng có tiền lệ tại Thủ đô.

Đầu tiên là quy trình "phạt nguội" đối với vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường do CATP chủ động nghiên cứu, xây dựng. Lâu nay, vi phạm vỉa hè chỉ bị xử lý khi lực lượng chức năng trực tiếp có mặt; lực lượng rút đi, hàng quán lại bày ra. Xử lý qua hình ảnh khắc phục đúng điểm yếu đó, đồng thời nâng tính công khai, minh bạch, giảm tranh cãi trong quá trình xử lý. Tính đến 01/6/2026, hơn 25 nghìn trường hợp đã bị xử phạt qua camera giám sát với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

CATP Hà Nội thí điểm UAV tuần tra xử lý vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông

Từ ngày 01/6/2026, CATP phối hợp các đơn vị thí điểm dùng thiết bị bay không người lái giám sát trật tự đô thị. Hơn 20 ngày thử nghiệm tại hai khu vực Hoàn Kiếm, Tây Hồ, UAV phát hiện 83 trường hợp vi phạm, trong đó 73 lỗi về trật tự an toàn giao thông, 10 lỗi về trật tự, văn minh đô thị.

Một kênh khác âm thầm mà hiệu quả là nhóm thông tin liên lạc trực tuyến giữa CATP với lãnh đạo UBND các xã, phường. Hình ảnh vi phạm từ các tổ công tác được chuyển thẳng đến người có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Sáu tháng, hơn 27 nghìn hình ảnh vi phạm đã đi qua kênh này.

Kết quả trên thực địa nhìn thấy được. Toàn Thành phố giải tỏa hơn 15 nghìn biển hiệu, hơn 8,6 nghìn mái che mái vẩy, hơn 5,1 nghìn bục bệ cầu dẫn, 186 chợ cóc; kiểm tra, xử lý hơn 52 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 35 tỷ đồng.

Riêng chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đến 26/6/2026 đã giải tỏa 199/231 điểm, đạt 86,1% tiến độ chung. Mô hình "lưỡng dụng" điểm trông giữ phương tiện đã có 13 phường triển khai tại 25 vị trí.

126/126 xã, phường xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy, phân công trách nhiệm theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tuyến, rõ điểm, rõ thời hạn, rõ kết quả". Các lực lượng đã chuyển từ "nhắc nhở là chính" sang xử lý có trọng tâm, đúng hành vi, đúng đối tượng...

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường

Chỉ rõ những tồn tại

Báo cáo của CATP cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại:12 điểm ùn tắc còn lại đều thuộc nhóm khó, gồm 5 điểm do rào chắn thi công và 7 điểm do quá tải lưu lượng phương tiện so với hạ tầng hiện trạng, không thể xử lý dứt điểm chỉ bằng bố trí lực lượng hay điều chỉnh tổ chức giao thông đơn lẻ. Toàn Thành phố còn 9 dự án với 42 vị trí rào chắn; tiến độ một số dự án của chủ đầu tư còn chậm như đường Nguyễn Tuân; có nơi hoàn trả mặt đường chưa kịp thời, chưa êm thuận.

Về trật tự đô thị, báo cáo thẳng thắn nhận định việc giải tỏa ở một số nơi mới giải quyết được phần biểu hiện bên ngoài, chưa xử lý căn cơ nguyên nhân phát sinh từ nhu cầu dân sinh, thiếu điểm kinh doanh phù hợp và thói quen mua bán trên vỉa hè, lòng đường. Một số trường hợp sau khi ký cam kết vẫn tái vi phạm. Toàn Thành phố có 1.139 điểm trông giữ phương tiện thì tới 525 điểm không phép.

Nguyên nhân chủ quan cũng được gọi tên, không vòng vo. Phân công trách nhiệm giữa các lực lượng ở cơ sở có nơi chưa rõ. Kiểm tra, xử lý có nơi còn nể nang, né tránh, chưa dứt điểm với vi phạm kéo dài. Tuyên truyền có nơi còn hình thức, thiếu kiểm tra sau cam kết.

Không để "làm xong rồi để đấy"

Cụm từ được nhấn mạnh trong phần nhiệm vụ thời gian tới của cả hai kế hoạch chính là như vậy. Kết quả xử lý các điểm nóng, điểm phức tạp phải được coi là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và người đứng đầu; sau xử lý phải có lực lượng duy trì, có phương án quản lý, không để vi phạm tái diễn nhiều lần mà không xác định được trách nhiệm.

Về công nghệ, bước ngoặt đang ở rất gần. CATP dự kiến đưa vào vận hành hệ thống camera AI giai đoạn 2 từ ngày 01/7/2026, gồm 2.460 camera tại 238 nút giao trọng điểm, cùng 57 máy chủ, 36 màn hình cảnh báo, 100 tủ điều khiển đèn tín hiệu, 930 cột camera, 475 km cáp quang và 136 km cáp điện. Nhiệm vụ trọng tâm là kết nối dữ liệu camera với Trung tâm điều khiển giao thông, hệ thống đèn tín hiệu, dữ liệu xử lý vi phạm và phản ánh iHanoi để phát hiện sớm ùn ứ, tai nạn, sự cố, vi phạm.

Thành phố cũng sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đặc thù phục vụ phát triển kinh tế đêm tại các khu vực trung tâm, gắn với yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý căn cơ các tồn tại.

Thông điệp xuyên suốt được khẳng định tại Hội nghị: Kết quả xử lý các điểm nóng, điểm phức tạp phải được coi là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Đích đến cuối cùng, CATP Hà Nội xác định, là hình thành ý thức tự giác giữ gìn lòng đường, vỉa hè, không gian công cộng, coi trật tự đô thị là trách nhiệm chung của chính quyền, lực lượng chức năng và mỗi người dân Thủ đô.