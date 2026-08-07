Đồng bộ giải pháp xây dựng đô thị văn minh

ANTD.VN - Từ việc "xóa" chợ cóc, chỉnh trang các tuyến phố, xây dựng bãi đỗ xe lưỡng dụng đến xử lý nghiêm quảng cáo sai quy định, phường Đống Đa, Hà Nội đang từng bước tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Điều đáng ghi nhận là mỗi chuyển biến đều bắt nguồn từ tư duy quản lý chủ động, lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng công nghệ để duy trì hiệu quả lâu dài.

Chợ Cầu Mới đổi thay từ quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị

Nếu như trước đây, phố Cầu Mới được xem là một trong những "điểm nóng" về trật tự đô thị thì nay, bất cứ ai đi qua khu vực này đều có thể dễ dàng cảm nhận sự thay đổi rõ nét. Những dãy hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã không còn; dòng phương tiện lưu thông thông thoáng hơn; các tiểu thương kinh doanh đúng vị trí quy định; môi trường sạch sẽ, ngăn nắp.

Công an phường Đống Đa kiểm tra hệ thống camera giám sát tại phố Cầu Mới

Sự thay đổi ấy không đến từ những chiến dịch ra quân mang tính thời điểm mà là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp của UBND phường Đống Đa, Công an phường cùng các lực lượng chức năng.

Ngay từ đầu năm 2026, khi thành phố triển khai kế hoạch giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, phường Đống Đa đã xác định phố Cầu Mới là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung xử lý. Lực lượng Công an phường duy trì tuần tra khép kín hằng ngày, thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định; đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở bố trí, sắp xếp vị trí kinh doanh phù hợp cho các tiểu thương.

Nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị

Tạo nếp sống văn minh đô thị

Đặc biệt, sau khi giải tỏa thành công điểm họp chợ tự phát, phường đã tham mưu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại nhiều vị trí dọc tuyến phố. Hình ảnh được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy Công an phường và thiết bị di động của cán bộ làm nhiệm vụ, giúp phát hiện kịp thời các hành vi tái lấn chiếm.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đã tạo bước chuyển từ xử lý trực tiếp sang giám sát liên tục 24/24 giờ. Những hình ảnh ghi nhận từ camera trở thành căn cứ để xử lý vi phạm, góp phần khắc phục tình trạng "vắng lực lượng là tái phạm". Quan trọng hơn, chính ý thức tự giác của người dân và các hộ kinh doanh cũng từng bước được nâng lên khi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận.

Công an phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định

Thành công tại phố Cầu Mới cho thấy, khi công tác quản lý đô thị được thực hiện bài bản, khoa học, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm tra, xử lý nghiêm minh thì những "điểm nghẽn" tồn tại nhiều năm hoàn toàn có thể được giải quyết bền vững.

Bố trí bãi xe lưỡng dụng, xử lý quảng cáo sai quy định

Bên cạnh việc xử lý dứt điểm các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phường Đống Đa xác định giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân là một trong những giải pháp căn cơ để duy trì trật tự đô thị bền vững.

Bãi xe lưỡng dụng tại ngõ 105 Láng Hạ

Trên cơ sở rà soát quỹ đất và đánh giá nhu cầu thực tế, UBND phường Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, bố trí các điểm trông giữ phương tiện theo hướng lưỡng dụng, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, góp phần giảm áp lực lên hệ thống giao thông đô thị.

Điểm nhấn là bãi đỗ xe lưỡng dụng tại ngõ 105 Láng Hạ. Sau quá trình kiểm tra, đánh giá hiện trạng với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cùng Công an phường Đống Đa, địa điểm này được xác định đủ điều kiện để tổ chức trông giữ phương tiện giao thông tạm thời phục vụ công cộng.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đơn vị vận hành bãi xe

Kiểm tra an toàn PCCC tại bãi xe

Việc đưa bãi xe vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu gửi xe ngày càng tăng của người dân khu vực mà còn góp phần hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè - một trong những nguyên nhân gây ùn tắc và mất mỹ quan đô thị. Đây cũng là minh chứng cho tư duy quản lý đô thị theo hướng "không chỉ xử lý vi phạm mà còn tạo điều kiện để người dân thực hiện đúng quy định", qua đó hình thành những giải pháp lâu dài, bền vững trong công tác bảo đảm trật tự đô thị.

Song song với đó, công tác chỉnh trang mỹ quan đô thị cũng được triển khai quyết liệt. Lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên tường nhà, cột điện, tủ kỹ thuật; xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán quảng cáo sai quy định, yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm.

Xây dựng đô thị văn minh từ những việc làm thiết thực

Không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ các "vết bẩn" trên không gian đô thị, phường còn kết hợp tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về quảng cáo, bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Cùng với việc duy trì thường xuyên các tổ công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn, nhiều tuyến phố của phường đã có chuyển biến tích cực. Vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, các điểm kinh doanh được sắp xếp gọn gàng, tình trạng dừng đỗ xe trái phép giảm đáng kể.

Những kết quả đạt được cho thấy cách làm của phường Đống Đa không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà hướng tới xây dựng cơ chế quản lý lâu dài, phát huy trách nhiệm của cả chính quyền và người dân. Mỗi tuyến phố được chỉnh trang, mỗi điểm đỗ xe được quy hoạch hay mỗi bảng quảng cáo sai quy định được tháo dỡ đều góp phần tạo dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Từ câu chuyện chuyển mình của phố Cầu Mới đến mô hình bãi xe lưỡng dụng tại ngõ 105 Láng Hạ, có thể thấy quyết tâm của phường Đống Đa trong xây dựng đô thị văn minh đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Khi chính quyền quyết liệt, lực lượng chức năng kiên trì và người dân đồng thuận, những "điểm nghẽn" của đô thị sẽ dần được tháo gỡ, tạo nên không gian sống an toàn, văn minh và đáng sống hơn cho mỗi người dân Thủ đô.