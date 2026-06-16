Iran hòa nghẹt thở, châu Á vẫn chưa biết thua ở World Cup 2026

ANTD.VN - Bóng đá châu Á tiếp tục mang đến những tín hiệu tích cực tại World Cup 2026. Sau những kết quả ấn tượng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar, Australia và Saudi Arabia, đến lượt Iran góp phần kéo dài chuỗi trận bất bại của AFC khi cầm hòa New Zealand 2-2, trong trận ra quân bảng G diễn ra sáng 16-6.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ châu Đại Dương, Iran đã trải qua một trận đấu khó khăn. Hai lần bị đẩy vào thế bám đuổi buộc đại diện Tây Á phải chiến đấu đến những phút cuối để giữ lại một điểm quý giá.

Iran (trắng) không thể thắng New Zealand nhưng cũng có quyền hài lòng với 1 điểm

New Zealand nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo nên bất ngờ ngay phút thứ 7. Từ đường chuyền của đội trưởng Chris Wood, Elijah Just thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Alireza Beiranvand, mở tỉ số.

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Bàn thua sớm khiến Iran buộc phải gia tăng sức ép. Đại diện châu Á liên tục dồn bóng về phần sân đối phương và cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 32. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Ramin Rezaeian xuất hiện đúng lúc để tung cú đá cận thành đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trước khi hiệp một khép lại, Iran còn đưa được bóng vào lưới New Zealand thêm một lần nữa nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

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Kịch bản hấp dẫn tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ. Phút 54, Chris Wood một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi của New Zealand khi kiến tạo để Elijah Just băng xuống dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp và giúp đội bóng châu Đại Dương tái lập lợi thế dẫn bàn.

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Không chấp nhận thất bại, HLV Amir Ghalenoei liên tiếp thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Những thay đổi đó nhanh chóng phát huy hiệu quả.

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Phút 64, Ramin Rezaeian tiếp tục để lại dấu ấn với đường treo bóng chuẩn xác từ cánh phải. Mohammed Mohebi bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng dội cột dọc trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Max Crocombe, gỡ hòa 2-2 cho Iran.

Iran giúp bóng đá châu Á nối dài chuỗi bất bại ở World Cup 2026

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sức ép nghẹt thở từ đại diện châu Á. Mehdi Taremi cùng các đồng đội liên tục uy hiếp khung thành New Zealand nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Trong khi đó, New Zealand cho thấy sự kiên cường đáng khen khi đứng vững trước hàng loạt đợt tấn công để bảo toàn tỉ số hòa.

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Kết quả 2-2 khiến Iran chưa thể có khởi đầu như mong đợi tại bảng G. Tuy nhiên, một điểm giành được sau hai lần bị dẫn trước vẫn là thành quả đáng ghi nhận đối với đại diện Tây Á.

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Quan trọng hơn, Iran đã giúp bóng đá châu Á tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại World Cup 2026. Sau những màn trình diễn ấn tượng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar, Australia và Saudi Arabia, đại diện Tây Á tiếp tục góp thêm một dấu ấn tích cực, cho thấy AFC đang sở hữu thế hệ đội tuyển đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá hàng đầu thế giới.