Từ hiện tượng thành thế lực: Nhật Bản đã ở đẳng cấp thế giới?

ANTD.VN - Sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan tại World Cup 2026, câu hỏi lớn nhất không phải là Nhật Bản có thể vượt qua vòng bảng hay không, mà là đội bóng xứ mặt trời mọc đã chính thức bước vào hàng ngũ những đội tuyển hàng đầu thế giới hay chưa?

Bởi nếu nhìn vào những gì diễn ra trên sân, kết quả hòa trước Hà Lan không còn mang dáng dấp của một bất ngờ. Đối diện một trong những ứng viên vô địch của giải đấu, Nhật Bản không chơi phòng ngự tử thủ, cũng không phải nhờ may mắn mới giành được điểm số. Họ thi đấu sòng phẳng, tự tin và nhiều thời điểm còn khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Nhật Bản giành lại 1 điểm từ Hà Lan

Điều đáng chú ý là Nhật Bản hai lần rơi vào thế bị dẫn bàn nhưng hai lần tìm được cách đáp trả. Keito Nakamura đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn mở tỉ số của Virgil van Dijk, trước khi Daichi Kamada ghi bàn ở phút 89 để giữ lại 1 điểm quý giá cho đại diện châu Á.

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Đó không chỉ là câu chuyện về tinh thần chiến đấu. Đó là dấu hiệu của một đội tuyển đã đạt tới trình độ ưu tú.

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Trong bóng đá đỉnh cao, bản lĩnh thường được đo bằng khả năng phản ứng khi gặp bất lợi. Không nhiều đội bóng, nhất là ở cửa dưới, có thể giữ được sự bình tĩnh khi liên tục phải bám đuổi trước một đối thủ mạnh ở trận mở màn World Cup. Nhật Bản đã làm được điều đó bằng sự điềm tĩnh, kỷ luật và niềm tin tuyệt đối vào hệ thống vận hành của mình.

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Nhìn rộng hơn, màn trình diễn trước Hà Lan thực chất chỉ là chương tiếp theo trong câu chuyện vươn mình của bóng đá Nhật Bản suốt nhiều năm qua.

Nhật Bản giờ đã là thế lực đáng gờm ở sân chơi thế giới

Từ năm 2019 đến nay, "Samurai xanh" duy trì thành tích bất bại trước các đối thủ châu Âu. Họ lần lượt đánh bại Anh, Đức, Tây Ban Nha và Scotland. Họ hòa Croatia ở World Cup 2022 trước khi chỉ chịu thua trên chấm luân lưu. Đặc biệt, chiến thắng giao hữu 4-1 trước Đức năm 2023 từng khiến cả châu Âu phải nhìn Nhật Bản bằng ánh mắt khác.

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Khi một đội bóng liên tục tạo ra những màn trình diễn ổn định, chiến thắng như một thói quen trong nhiều năm, điều đó phản ánh đẳng cấp chứ không phải hiện tượng.

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Điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản không nằm ở những ngôi sao đình đám. Họ có một tập thể vận hành gần như hoàn hảo, với mọi mắt xích đều có thể thay thế với chất lượng tương đương từ ghế dự bị.

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Từng vị trí đều hiểu rõ vai trò của mình. Mỗi cầu thủ đều có thể thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Tốc độ luân chuyển bóng, khả năng tổ chức pressing và sự chính xác trong các pha phối hợp giúp Nhật Bản luôn duy trì tính cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

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Trong thời đại bóng đá hiện đại ngày càng đề cao tính tập thể, đây là thứ vũ khí đặc biệt nguy hiểm.

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Nếu như trước đây Nhật Bản thường được nhắc đến như một đội bóng giàu tiềm năng, thì giờ đây họ đang trở thành hình mẫu phát triển cho nhiều nền bóng đá ngoài châu Âu và Nam Mỹ.

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Họ không còn đến World Cup để tìm kiếm một chiến thắng gây sốc hay cố gắng vượt qua vòng bảng. Nhật Bản sẵn sàng đặt mục tiêu vô địch thế giới để tự thúc đẩy mình.

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Dĩ nhiên, để được công nhận là một thế lực hàng đầu thế giới, Nhật Bản vẫn cần những dấu mốc lớn hơn như một lần góp mặt ở tứ kết, bán kết hoặc xa hơn nữa tại World Cup.

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Nhưng nếu xét trên chất lượng chuyên môn, sự ổn định và khả năng cạnh tranh với các ông lớn, khoảng cách ấy có lẽ không còn xa. Nhật Bản không còn là đội bóng tạo bất ngờ. Họ đang từng bước trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất hành tinh.