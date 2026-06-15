Ngôi sao MU hóa người hùng, Bờ Biển Ngà làm nên lịch sử ở World Cup

ANTD.VN - Bờ Biển Ngà đã có màn khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador 1-0, nhờ bàn thắng quý như vàng phút 90 của ngôi sao đang thi đấu cho MU - Ahmad Diallo.

Trong phần lớn thời gian thi đấu trên sân Philadelphia, Ecuador mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với kết quả hòa không bàn thắng, khoảnh khắc tỏa sáng của Diallo đã thay đổi tất cả.

Ngôi sao MU hóa người hùng, Bờ Biển Ngà thắng nghẹt thở đại diện Nam Mỹ

Phút 90, trung vệ Wilfried Singo bất ngờ dâng cao bên cánh phải và thực hiện pha căng ngang thuận lợi vào khu vực trước vòng cấm. Ahmad Diallo xuất hiện đúng lúc, tung cú đệm bóng một chạm bằng chân trái đưa bóng đi xoáy vào góc thấp khung thành, không cho thủ môn Ecuador bất kỳ cơ hội cản phá nào.

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Bàn thắng lập tức tạo nên khung cảnh bùng nổ trên sân. Diallo ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, trong khi các cầu thủ dự bị Bờ Biển Ngà cũng lao vào sân chia vui. Ở phía bên kia, Ecuador chết lặng khi đánh rơi điểm số ngay trước thời khắc trận đấu kết thúc.

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Đáng chú ý, đây là cú dứt điểm đầu tiên của Diallo kể từ khi được tung vào sân ở phút 56. Chỉ với một khoảnh khắc, ngôi sao của MU đã trở thành người hùng của đội bóng châu Phi.

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Chiến thắng trước Ecuador mang ý nghĩa đặc biệt với Bờ Biển Ngà. Trong ba lần đối đầu các đại diện Nam Mỹ tại World Cup trước đây, đội bóng áo cam đều nhận thất bại trước Argentina, Brazil và Colombia. Vì vậy, việc đánh bại Ecuador đã giúp họ phá bỏ cái dớp kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

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Kết quả này cũng mở ra cơ hội lớn để Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Ở hai lượt trận còn lại, họ sẽ gặp Đức và Curacao, trong đó Curacao được đánh giá là đối thủ dễ chịu nhất bảng E.

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