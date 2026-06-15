ANTD.VN - Đội tuyển Đức không chỉ có màn ra quân tưng bừng tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 7-1 trước Curacao, mà còn chính thức đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các vòng chung kết World Cup.

Trước khi Đức gặp Curacao, Brazil là đội giữ kỷ lục với 237 bàn tính đến hết World Cup 2022. Đại diện Nam Mỹ vừa nâng tổng số bàn thắng của mình lên 238 (trong toàn bộ các kỳ World Cup) sau trận hòa 1-1 với Morocco, trong đó Vinicius Junior là người ghi bàn gỡ hòa.

Đức phá kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ của Brazil tại World Cup

Tuy nhiên, khoảng cách mong manh nhanh chóng bị xóa nhòa khi "Cỗ xe tăng" tạo nên cơn mưa bàn thắng trước Curacao.

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Bảy pha lập công vào lưới đại diện Caribe giúp Đức nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 239, chính thức vượt qua Brazil để độc chiếm vị trí số một trong lịch sử giải đấu.

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Đáng chú ý, Đức chỉ cần 113 trận đấu qua 21 kỳ World Cup để chạm đến cột mốc này, trong khi Brazil ghi 238 bàn sau 115 trận và trải qua 23 lần tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Đây là lần thứ ba trong lịch sử World Cup, đội tuyển Đức ghi được ít nhất 7 bàn trong một trận đấu. Hai lần trước đó là chiến thắng 8-0 trước Saudi Arabia tại World Cup 2002 và trận bán kết lịch sử thắng Brazil 7-1 ở World Cup 2014.

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Trong bảng thống kê ghi bàn mọi thời đại ở World Cup, Đức hiện dẫn đầu với 239 bàn thắng. Brazil đứng thứ hai với 238 bàn, trong khi Argentina xếp thứ ba với 152 pha lập công.

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Đằng sau kỷ lục ấy là sự đóng góp của nhiều thế hệ danh thủ. Nổi bật nhất là Miroslav Klose, người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 16 pha lập công. Xếp sau là Gerd Muller với 14 bàn, Jurgen Klinsmann có 11 bàn, còn Helmut Rahn và Thomas Muller cùng sở hữu 10 pha lập công.