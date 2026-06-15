ĐT Đức thắng tưng bừng 7-1, gửi lời cảnh báo tới các ứng viên vô địch

ANTD.VN - Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng bảng, đội tuyển Đức đã có màn trở lại không thể ấn tượng hơn. Trước Curacao trong trận mở màn World Cup 2026 rạng sáng 15-6, "Cỗ xe tăng" dễ dàng giành chiến thắng 7-1 để khẳng định họ đã sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch.

Ngay từ những phút đầu tiên trận đấu ở sân NRG (Houston, Mỹ), sự chênh lệch đẳng cấp đã được thể hiện rõ ràng. Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp tốc độ và khả năng luân chuyển bóng vượt trội.

Kai Havertz rực sáng với cú đúp

Chỉ sau vài phút bóng lăn, Lukas Nmecha đã mở tỉ số cho đại diện châu Âu bằng cú cứa lòng đẹp mắt, đưa Đức vượt lên dẫn trước và mở đầu cho cơn ác mộng của hàng thủ Curacao.

​

Dù phải chịu sức ép liên tục, Curacao bất ngờ tạo nên khoảnh khắc lịch sử ở phút 21. Từ một tình huống phản công hiếm hoi, Livano Comenencia tung cú sút đưa bóng chạm chân Joshua Kimmich đổi hướng rồi bay vào lưới.

Curacao có bàn thắng lịch sử ở World Cup, nhưng không đủ để làm nên bất ngờ

Bàn thắng không chỉ giúp Curacao quân bình tỉ số 1-1 mà còn là pha lập công đầu tiên của quốc đảo Caribe trong lịch sử các kỳ World Cup. Các cầu thủ cùng người hâm mộ Curacao đã có những phút giây vỡ òa cảm xúc giữa sân vận động. Tuy nhiên, đó là điểm sáng duy nhất của đội bóng này trong lần đầu dự World Cup.

Sau bàn thua, Đức lập tức tăng tốc. Phút 38, Nico Schlotterbeck bật cao đánh đầu chính xác sau một tình huống cố định để tái lập thế dẫn bàn cho đội nhà. Ngay trước giờ nghỉ, Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền, nâng cách biệt lên 3-1 và đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng tạo bất ngờ của Curacao.

​

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann. Chỉ hai phút sau khi bóng lăn trở lại, Jamal Musiala tiếp tục khiến hàng thủ Curacao chao đảo bằng pha xử lý kỹ thuật trước khi ghi bàn thắng thứ tư cho Đức.

​

Sức kháng cự của đại diện Caribe dần sụp đổ trước áp lực quá lớn. Những khoảng trống liên tục xuất hiện và trở thành cơ hội để các chân sút Đức thoải mái phô diễn khả năng.

Phút 68, tài năng trẻ Nathaniel Brown ghi tên mình lên bảng điện tử bằng pha dứt điểm quyết đoán. Mười phút sau, Deniz Undav - cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - tiếp tục nối dài cơn mưa bàn thắng với pha lập công nâng tỉ số lên 6-1.

​

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Kai Havertz hoàn tất cú đúp của riêng mình, khép lại chiến thắng tưng bừng 7-1 cho đội tuyển Đức.

ĐT Đức thắng tưng bừng 7-1, gửi lời cảnh báo tới các ứng viên vô địch

Không chỉ giành trọn 3 điểm, đội bóng của Nagelsmann còn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể. Những ngôi sao quen thuộc như Havertz, Musiala tỏa sáng đúng lúc, trong khi các gương mặt trẻ như Brown hay Nmecha cũng để lại dấu ấn tích cực.

​

Tất nhiên, Curacao chưa phải bài kiểm tra đủ tầm để đánh giá chính xác sức mạnh của Đức. Nhưng sau những thất bại liên tiếp ở hai kỳ World Cup gần nhất, điều quan trọng nhất với người Đức là họ đã tìm lại được cảm giác chiến thắng và sự tự tin, để gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới phần còn lại của giải đấu năm nay.