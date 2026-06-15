Nhật Bản quật cường, buộc Hà Lan chia điểm sau màn rượt đuổi nghẹt thở

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 đã mang đến trận đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu giải. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỉ số kịch tính, với bàn thắng quyết định xuất hiện ở phút 89, trước khi khép lại bằng kết quả hòa 2-2 đầy cảm xúc.

Được đánh giá nhỉnh hơn, Hà Lan là đội nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát thế trận trên sân ATST ở Arlington, Mỹ. "Cơn lốc màu da cam" liên tục đẩy cao đội hình, tạo sức ép lên phần sân đối phương bằng những pha lên bóng tốc độ từ hai biên.

Van Dijk mở tỉ số cho Hà Lan đầu hiệp hai

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội bóng của HLV Ronald Koeman cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỉ số ở đầu hiệp hai. Phút 51, Ryan Gravenberch thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào khu vực cấm địa để Virgil van Dijk đánh đầu cận thành, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 1-0.

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Tuy nhiên, lợi thế của đại diện châu Âu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chỉ 6 phút sau, từ khoảng trống trước vòng cấm, Keito Nakamura tung cú dứt điểm hiểm hóc. Bóng đi vào góc xa khiến thủ thành Hà Lan hoàn toàn bất lực, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Keito Nakamura (số 13) gỡ hòa cho Nhật Bản



Bàn gỡ hòa giúp "Samurai xanh" thi đấu hưng phấn hơn, nhưng Hà Lan vẫn chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống tại World Cup.

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Phút 64, Crysencio Summerville tỏa sáng với pha xử lý quyết đoán trước khi tung cú sút từ rìa vòng cấm. Bóng đi căng và hiểm, không cho thủ môn Nhật Bản cơ hội cản phá, giúp Hà Lan lần thứ hai vượt lên dẫn bàn.

Trong khoảng hơn 20 phút còn lại, Hà Lan chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm bảo vệ lợi thế. Nhưng Nhật Bản không chấp nhận thất bại.

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HLV Hajime Moriyasu liên tục điều chỉnh nhân sự và gia tăng sức ép bằng những tình huống bóng bổng cũng như các pha cố định. Sự kiên trì của đại diện châu Á cuối cùng đã được đền đáp ở thời điểm tưởng như mọi cơ hội đã khép lại.

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Phút 89, từ một tình huống phạt góc được tổ chức bài bản, Daichi Kamada bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Bóng khẽ chạm đầu đổi hướng rồi bay vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Hà Lan, vỡ òa mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản.

Nhật Bản chơi kiên cường, giành lại 1 điểm từ Hà Lan

Bàn thắng khiến bầu không khí trên sân bùng nổ. Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng cuồng nhiệt, trong khi Hà Lan chỉ còn biết tiếc nuối khi chiến thắng đã ở rất gần.

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Tỉ số hòa 2-2 trước một trong những đội bóng ưu tú của châu Âu giúp Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế tại World Cup 2026. Ở bảng F này, đại diện châu Á còn gặp Tunisia và Thụy Điển để tìm kiếm tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

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