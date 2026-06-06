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Công an Hà Nội FC thâu tóm danh hiệu tháng tại V-League 2025/26

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Băng Tâm

ANTD.VN - CLB Công an Hà Nội lần thứ ba liên tiếp lập hat-trick giải thưởng tháng của V-League 2025/26, bao gồm Đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trong tháng 5, CLB Công an Hà Nội đạt thành tích tốt nhất trong 14 đội V-League, với chuỗi trận 5 trận bất bại, bao gồm các chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM, 2-0 trước Thanh Hóa, 3-2 trước Nam Định, 2-0 trước Hải Phòng, bên cạnh trận hòa 1- trước Hà Tĩnh.

Với kết quả này, CLB Công an Hà Nội thắng giải Đội bóng xuất sắc nhất tháng.

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CLB Công an Hà Nội giành 3 giải thưởng tháng 5 V-League 2025/26

HLV Mano Polking - người dẫn dắt đội bóng ngành Công an đạt thành tích trên, đặc biệt là chức vô địch sớm 3 vòng đấu, đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng.

Trong khi đó, màn trình diễn ấn tượng với nhiều bàn thắng quan trọng giúp tiền đạo ngoại binh Alan giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Ban tổ chức V-League 2025/26 sẽ tiến hành trao các giải thưởng tháng 5 cho CLB Công an Hà Nội ngay trước thềm trận gặp Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường vào chiều 7-6.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ 3 liên tiếp CLB Công an Hà Nội lập cú hat-trick danh hiệu tháng của V-League: Đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Sự ghi nhận và vinh danh từ ban tổ chức V-League như một lần nữa khẳng định sự vượt trội và chức vô địch xứng đáng dành cho CLB Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay.

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Từ khóa:

#Công an Hà Nội FC #V-League 2025/26

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