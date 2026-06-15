Một HLV bị sa thải ngay sau trận đầu tiên ở World Cup 2026

ANTD.VN - World Cup 2026 vừa chứng kiến biến cố lớn đầu tiên ngoài sân cỏ khi đội tuyển Tunisia đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Sabri Lamouchi, chỉ ít giờ sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F.

Thông tin được nhiều nguồn tin tại Mỹ và châu Âu tiết lộ. Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) chưa xác nhận chính thức, nhưng đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, một HLV bị sa thải ngay sau trận đấu đầu tiên của giải.

HLV Sabri Lamouchi bị sa thải ngay sau trận đầu tiên ở World Cup 2026

Thất bại trước Thụy Điển không đơn thuần là một trận thua. Đó là màn trình diễn khiến toàn bộ những điểm mạnh từng làm nên hình ảnh của Tunisia trong suốt chiến dịch vòng loại gần như biến mất.

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Đại diện Bắc Phi bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đội tuyển phòng ngự tốt nhất châu Phi. Họ trải qua vòng loại mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào và chỉ để lọt lưới đúng một bàn thắng. Chính thành tích ấn tượng đó giúp Tunisia được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng đi chệch hướng ngay trước thềm giải đấu. Trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup, Tunisia đã thảm bại 0-5 trước tuyển Bỉ. Chỉ vài ngày sau, hàng thủ từng là niềm tự hào của đội bóng Bắc Phi tiếp tục sụp đổ khi để Thụy Điển chọc thủng lưới thêm 5 lần.

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Việc phải nhận tới 10 bàn thua chỉ sau hai trận đấu là con số khó chấp nhận, đối với một tập thể vốn nổi tiếng bởi tính kỷ luật và khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính khiến ban lãnh đạo FTF đi đến quyết định thay tướng ngay giữa giải.

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HLV Sabri Lamouchi được bổ nhiệm với kỳ vọng đưa Tunisia tạo dấu ấn tại World Cup 2026 sau hành trình vòng loại đầy thuyết phục. Tuy nhiên, chuỗi kết quả thất vọng trong giai đoạn chuẩn bị cùng màn trình diễn bạc nhược trước Thụy Điển đã khiến chiến lược gia 54 tuổi không còn nhận được sự tin tưởng.

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Tunisia hiện vẫn còn hai trận vòng bảng gặp Hà Lan và Nhật Bản. Cơ hội đi tiếp về mặt lý thuyết vẫn còn, nhưng việc thay đổi ban huấn luyện giữa lúc giải đấu đang diễn ra chắc chắn sẽ khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

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