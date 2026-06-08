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Những đội bóng nào đại diện Việt Nam dự cúp quốc tế mùa 2026/27?

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Băng Tâm

ANTD.VN - Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam mùa 2025/26 chỉ còn chờ Cúp quốc gia hạ màn để hoàn tất việc xác định các đại diện tham dự cúp quốc tế mùa tới.

V-League 2025/26 đã chính thức hạ màn với việc xác định các danh hiệu cùng suất xuống hạng, đá play-off.

Theo đó, CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch. Á quân thuộc về Thể Công Viettel, trong khi "tân binh" Ninh Bình xếp hạng ba chung cuộc.

Giải hạng Nhất chứng kiến màn đăng quang cùng suất lên thẳng V-League 2026/27 của CLB Đồng Nai.

Trận play-off tranh suất cuối cùng dự V-League 2026/27 sẽ là màn đọ sức giữa PVF-CAND (hạng 13/14 V-League) và Bắc Ninh (á quân giải hạng Nhất).

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Công an Hà Nội (phải) và Thể Công Viettel sẽ đại diện Việt Nam dự Cúp châu Á mùa tới

Đáng chú ý, kết quả mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2025/26 mang tính chất xác định các đại diện Việt Nam dự cúp quốc tế mùa tới.

Theo đó, bóng đá Việt Nam có 2 suất dự Cúp châu Á 2026/27, bao gồm một suất dự trận play-off AFC Champions League Elite dành cho đội vô địch V-League - CLB Công an Hà Nội (đá play-off với CLB Adelaide United của Australia ngày 11-8). Suất còn lại vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two dành cho đội á quân V-League - CLB Thể Công Viettel.

Trường hợp không vượt qua vòng play-off, CLB Công an Hà Nội sẽ xuống đá AFC Champions League Two cùng Thể Công Viettel.

Tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, Việt Nam có 2 suất trao cho đội vô địch V-League - Công an Hà Nội FC và đội vô địch Cúp quốc gia - sẽ được xác định sau trận chung kết ngày 18-6.

Vòng bán kết Cúp quốc gia 2025/26 sẽ diễn ra ngày 11-6 tới với hai cặp đấu: Nam Định vs Công an TP.HCM, Thể Công Viettel vs Ninh Bình.

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Từ khóa:

#Công an Hà Nội #V-League 2025/26

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