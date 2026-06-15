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Vì sao cầu thủ Thụy Điển không ăn mừng tuyệt phẩm vào lưới Tunisia?

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Lê Vinh

ANTD.VN - Tiền vệ Yasin Ayari trở thành tâm điểm chú ý trong chiến thắng 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia tại bảng F World Cup 2026, khi ghi bàn tuyệt đẹp mở tỉ số nhưng không ăn mừng.

Ngay phút thứ 7, Ayari tung cú sút xa tuyệt đẹp, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tunisia. Đó là bàn thắng đầu tiên của Thụy Điển tại World Cup năm nay.

Dù khiến các CĐV nhà bùng nổ nhưng Ayari lại có phản ứng "lạ". Anh chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng cùng đồng đội và từ chối ăn mừng. Hành động này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế.

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Ayari (số 18) ghi bàn tuyệt đẹp nhưng không ăn mừng

Lý do nằm ở nguồn gốc gia đình của tiền vệ sinh năm 2003. Cha của Ayari là người Tunisia, trong khi mẹ anh mang quốc tịch Morocco. Dù vậy, anh được sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển nên quyết định khoác áo đội tuyển quốc gia nước này, thay vì đội tuyển Tunisia như nhiều lời mời gọi.

Bàn thắng mở tỉ số vào lưới Tunisia vì thế mang ý nghĩa rất đặc biệt với Ayari. Đến phút 90+6, anh còn hoàn tất cú đúp cho riêng mình, mang về chiến thắng 5-1 trong trận ra quân World Cup 2026.

Một sự khởi đầu ngọt ngào cho Ayari cũng như đội tuyển Thụy Điển ở Mundial năm nay.

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Từ khóa:

#Thụy Điển #World Cup 2026

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