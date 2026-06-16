Thủ môn 40 tuổi vô danh khiến Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực là ai?

ANTD.VN - Trong trận hòa 0-0 gây chấn động của Cape Verde trước Tây Ban Nha, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải Lamine Yamal, Nico Williams hay bất kỳ ngôi sao nào của La Roja, mà là thủ thành Vozinha của đội bóng nhỏ bé đến từ Lục địa đen.

Trước giờ bóng lăn tại Atlanta, rất ít người tin đội tuyển tới từ Phi châu có thể chống đỡ được sức ép từ nhà đương kim vô địch EURO 2024. Thế nhưng sau 90 phút, bảng tỉ số vẫn giữ nguyên con số 0-0 nhờ màn trình diễn rực sáng của Vozinha, một cái tên vô cùng xa lạ dù anh không còn trẻ.

Vozinha khiến các chân sút Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực

Trong suốt trận đấu, Vozinha thực hiện 7 pha cứu thua, 3 lần làm chủ không gian trên không, 15 tình huống thu hồi bóng và đạt tỉ lệ thắng tranh chấp tuyệt đối 100%. Theo thống kê, anh đã ngăn chặn tới 1,78 bàn thắng kỳ vọng của Tây Ban Nha.

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Những con số ấy càng trở nên ấn tượng nếu nhìn vào thế trận áp đảo mà La Roja tạo ra. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 27 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,29.

Tuy nhiên, mọi con đường dẫn tới khung thành Cape Verde đều bị chặn lại bởi đôi tay của thủ môn năm nay tròn 40 tuổi, nhờ những pha ra vào hợp lý và phản xạ xuất thần.

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Sau tiếng còi mãn cuộc, Vozinha bật khóc bên đồng đội. Đó là khoảnh khắc của niềm tự hào, của sự giải tỏa sau hơn một thập kỷ chờ đợi để được góp mặt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trước khi trở thành người hùng của Cape Verde tại World Cup 2026, Vozinha chỉ là một cái tên khá xa lạ với phần đông người hâm mộ. Ít ai biết rằng đó thậm chí không phải tên thật của anh. Thủ thành sinh năm 1986 có tên đầy đủ là Josimar Jose Evora Dias, còn "Vozinha" - trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "Giọng nói" - là biệt danh được gia đình đặt từ thời thơ ấu trên đảo Sao Vicente, nơi anh lớn lên cùng ông bà khi cha đi nghĩa vụ quân sự và mẹ tất bật mưu sinh.

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Điều thú vị là có giai đoạn anh không mấy yêu thích biệt danh này. Nhưng khi chuyển sang Angola thi đấu và đội bóng đã có một thủ môn khác tên Josimar, anh buộc phải in chữ "Vozinha" sau lưng áo để tránh nhầm lẫn. Quyết định tưởng như rất bình thường ấy sau này lại biến biệt danh tuổi thơ thành cái tên được cả thế giới biết đến.

Vozinha có màn trình diễn để đời

Hành trình của Vozinha chưa bao giờ trải đầy ánh hào quang. Anh từng phiêu bạt qua Angola, Moldova, Slovakia, Cyprus trước khi khoác áo Chaves ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Từ năm 2012 đến nay, thủ môn kỳ cựu này đã có hơn 80 lần khoác áo Cape Verde và trải qua bốn kỳ CAN, nhưng phải chờ tới World Cup 2026 mới lần đầu được xuất hiện ở sân khấu lớn nhất hành tinh.

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Vì thế, trận hòa lịch sử trước Tây Ban Nha mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân anh. Không chỉ giúp Cape Verde giành điểm trong lần đầu dự World Cup, màn trình diễn xuất thần ấy còn đưa Vozinha đi vào lịch sử với tư cách thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup theo thống kê của Opta.

Vozinha để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu dự World Cup cùng Cape Verde

Chỉ sau một đêm, thủ môn 40 tuổi từ giải hạng Nhì Bồ Đào Nha đã trở thành hiện tượng toàn cầu trên mạng xã hội. Từ số người theo dõi trên Instagram chỉ khoảng 50.000 trước trận, con số đã lên mức 1,7 triệu và chưa dừng lại. World Cup luôn xuất hiện những câu chuyện cổ tích, và lần này, người viết nên câu chuyện ấy chính là Vozinha.

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