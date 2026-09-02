“Biển” người chen chân ngắm pháo hoa tại Công viên Thống Nhất

ANTD.VN - Tối 2-9, nhân 81 năm ngày Quốc khánh, đông đảo người dân và du khách đã đổ về Công viên Thống Nhất để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lung linh trên lòng hồ Bảy Mẫu.

Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, điểm bắn pháo hoa Đảo Dừa - Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) rộn ràng hơn bao giờ hết. Màn trình diễn 15 phút không chỉ mang đến sự mãn nhãn cho "biển" người thưởng lãm mà còn ghi dấu ấn nhờ công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối từ lực lượng chức năng.

Ngay từ chiều tối, dòng người từ các ngả đường Lê Duẩn, Đại Cổ Việt, Trần Nhân Tông đã đổ về Công viên Thống Nhất, lấp đầy các khoảng không quanh hồ Bảy Mẫu để chọn vị trí đẹp nhất.

"Biển" người ngắm pháo hoa tại hồ Bảy Mẫu.

Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài rào chắn, khu vực trận địa Đảo Dừa giữ trọn vẻ nghiêm cẩn, tuyến đường ven hồ hướng về đảo được phong tỏa nghiêm ngặt.

Đúng 21h, màn đêm trên lòng hồ Bảy Mẫu bị xé tan bởi những chùm pháo hoa lung linh, cả không gian bừng sáng trong tiếng reo hò thán phục. Những vệt sáng vút lên cao, bung nở thành ngàn hoa chói lạng, mang theo niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình của Thủ đô.

Bầu trời đêm bừng sáng trong muôn sắc pháo hoa.

Đứng trong đám đông chiêm ngưỡng khoảnh khắc này, anh Triệu Anh Tùng (Hà Nội) chia sẻ: "Điều tôi ấn tượng nhất là trận địa bắn ở Đảo Dừa biệt lập giữa hồ nên xem rất an toàn. Dù rất đông nhưng mọi người đều có ý thức nhường nhau, tạo nên không khí đón lễ rất văn minh”.

Cùng chung cảm xúc, bạn La Minh Hân (xã Minh Châu, Hà Nội) cũng hào hứng: "Nhìn pháo hoa rực rỡ cùng cảm giác đứng giữa biển người cùng reo hò, vỗ tay trong ngày Tết Độc lập khiến tôi thấy vô cùng tự hào và yêu quê hương mình hơn".

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Không chỉ người trẻ, màn trình diễn còn mang lại nhiều cảm xúc cho thế hệ đi trước. Một bác cao niên xúc động: "Đứng giữa biển người trẻ tuổi reo hò mừng Tết Độc lập, tôi thấy mừng lắm.

Những chùm pháo hoa không chỉ lung linh mà còn gợi lại cho thế hệ già chúng tôi nhiều ký ức thiêng liêng. Nhìn đất nước thanh bình, Thủ đô phát triển ngày càng đẹp hơn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất".

Ánh pháo hoa rực rỡ hòa cùng làn nước, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

15 phút thăng hoa rực rỡ trên bầu trời hồ Bảy Mẫu kết thúc, đúng 21h15p, màn trình diễn khép lại trong tiếng vỗ tay giòn giã.

Khi dòng người bắt đầu chậm rãi rút khỏi Công viên Thống Nhất trong niềm hoan hỉ, công việc của lực lượng làm nhiệm vụ mới bước vào giai đoạn rà soát tỉ mỉ từng góc nhỏ trên đảo để phát hiện, xử lý các quả pháo chưa nổ hoặc kíp nổ sót lại; Rồi tháo dỡ khung giàn, thu gom dây dẫn, xác pháo và rác thải kỹ thuật để trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho công viên.

Phía bên ngoài rào chắn, lực lượng Cảnh sát giao thông và an ninh trật tự kiên nhẫn phân luồng, điều tiết giao thông giúp người dân di chuyển an toàn, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Từng chùm pháo hoa đa sắc bừng sáng, tạo nên bức tranh lung linh giữa không trung.

Đêm đã về khuya, ít ai biết rằng, sự cống hiến thầm lặng ấy chính là mảnh ghép quan trọng, góp phần làm nên một đêm Tết Độc lập trọn vẹn, an toàn và tràn đầy cảm xúc giữa lòng Hà Nội.