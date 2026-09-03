ANTD.VN -Thời tiết tuần này ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao, độ ẩm thấp. Trong khi đó, khu vực Nam Trung bộ mưa giông.

Ngày 2/9, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Lào Cai 38,1 độ C; Hà Giang (Tuyên Quang) 37,6 độ C; Quảng Ngãi 37,1 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Hôm nay 3/9, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo, từ ngày mai 4/9 nắng nóng ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2/9 đến 03 giờ ngày 3/9 cục bộ có nơi trên 60mm như trạm: Mang Yang (Gia Lai) 64,4mm; Phước Cát 2-Cát Tiên (Lâm Đồng) 105mm....

Ngày và đêm 3/9, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.