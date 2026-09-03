Hà Nội sẵn sàng hệ thống trường lớp đón học sinh vào năm học mới

ANTD.VN - Năm học 2026-2027, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.

Hà Nội đầu tư mạnh cho cơ sở trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập tăng mạnh trong năm học mới

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học.

Cụ thể, UBND Thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT, trong đó có 32 trường THPT hoàn thành phục vụ năm học 2026 - 2027, với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng...

Đối với khối các trường thuộc xã, phường, để chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, các xã, phường đã thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp (trong đó có 219 trường Mầm non, 193 dự án trường Tiểu học, 175 dự án trường THCS), khi hoàn thành sẽ có 1.388 phòng học tăng thêm...

Như vậy, năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 1.745 phòng học so với năm học 2025-2026 (trong đó có 801 phòng sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng).

Đáng chú ý, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đã đạt gần 82%, tăng 2,5% so với năm học trước. Cùng với xây dựng, sửa chữa trường học, các đơn vị đang khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn, rà soát hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, khu vui chơi, cây xanh và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh.

Về đội ngũ giáo viên, toàn thành phố được giao gần 90.000 biên chế giáo viên mầm non và giáo dục phổ thông công lập; hiện có gần 82.000 giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu năm học. Ở một số môn học và địa bàn, nhu cầu giáo viên vẫn còn, vì vậy thành phố tiếp tục tuyển dụng hơn 3.100 giáo viên. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bố trí đội ngũ được phân cấp cho UBND các xã, phường, giúp việc sắp xếp nhân sự sát hơn với nhu cầu từng trường.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, xã Phú Xuyên Lương Thị Hoa Phượng cho biết, đơn vị đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. “Hiện các điểm trường đang tập trung trang trí làm đẹp khuôn viên trường lớp, tăng cường vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, trường học an toàn, hạnh phúc. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, đạt tỷ lệ dinh dưỡng theo quy định của Bộ Y tế”, bà Lương Thị Hoa Phượng chia sẻ.

Bà Chu Thị Chiến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bất Bạt C, xã Bất bạt cho biết: Nhà trường đã chuẩn bị đồng bộ cả về cơ sở vật chất, đội ngũ và môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ. Chúng tôi rà soát từng lớp học, từng khu vực vui chơi, ăn, ngủ; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, học liệu và các điều kiện bảo đảm an toàn. Mục tiêu là khi trẻ trở lại trường sẽ có một môi trường sạch sẽ, thân thiện, tạo tâm thế vui vẻ ngay từ những ngày đầu năm học.