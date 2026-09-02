Nắn dòng từ xa, giữ thông suốt huyết mạch cửa ngõ phía Nam Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 2-9, dòng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đổ dồn về bến xe Nước Ngầm và trục Giải Phóng (Hà Nội). Nhờ kế hoạch phân luồng từ xa của Công an Hà Nội, các nút giao xung yếu cửa ngõ vẫn duy trì chuyển động nhịp nhàng, không để xảy ra ùn ứ.

​Trục Giải Phóng đoạn qua bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát vốn là điểm nóng giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Vào những ngày cao điểm, lượng xe khách liên tỉnh, ô tô con và xe máy của người dân trở lại thành phố tăng đột biến, tạo áp lực khổng lồ lên hạ tầng mặt đường.

​Năm nay, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng kilomet đã không lặp lại. Sự thông thoáng trên toàn tuyến đến từ việc Công an thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng từ sớm, từ xa. Toàn bộ xe tải trọng lớn được hướng dẫn chuyển hướng đi theo các tuyến đường vành đai, kiên quyết không để đi xuyên tâm vào nội đô gây xung đột giao thông.

​Tại các điểm giao cắt phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông cắm chốt liên tục, chủ động điều tiết từng nhịp đèn, linh hoạt san tải giữa các làn đường để giữ cho mạch di chuyển luôn liên tục.

​Dưới đây là ghi nhận phóng sự ảnh thực tế trên toàn trục đường Giải Phóng:

Chiều 2-9, người dân bắt đầu đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ...

Mật độ phương tiện ở trục cửa ngõ phía Nam Thủ đô là rất lớn..m

Tùy nhiên, nhờ sự chủ động phân luồng các xe tải lớn từ xa của CATP Hà Nội, giao thông đã không bị ùn ứ tính đến cuối chiều 2-9

Tại điểm tiếp nhận phương tiện từ cao tốc Pháp Vân vào Giải Phóng, Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh hướng dẫn xe khách đi đúng làn quy định, ngăn phương tiện dừng đỗ đón trả khách tùy tiện.

Toàn cảnh dòng ô tô và xe máy dừng chờ đèn đỏ ngăn nắp dưới chân cầu vượt đường sắt trên cao trục Giải Phóng, mật độ phương tiện dày đặc nhưng không xuất hiện cảnh chen lấn, lấn làn.

​Tại ngã tư phố Đại Cồ Việt giao Giải Phóng, lực lượng làm nhiệm vụ liên tục chỉ dẫn các tuyến xe buýt lớn đi sát mép đường, đảm bảo lộ trình thông suốt và an toàn cho các phương tiện nhỏ đi cùng chiều.

Đến cuối buổi chiều khi mật độ ô tô con dồn về ngày một đông, người chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn bám trụ mặt đường, miệt mài ra hiệu lệnh giữ nhịp lưu thông cho cửa ngõ Thủ đô.

Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dẫn dòng, tạo lối đi an toàn cho xe buýt vận tải hành khách công cộng và người điều khiển xe máy di chuyển nhịp nhàng.

Dưới trời nắng gắt, cán bộ chiến sĩ đội mũ mềm ứng trực giữa tâm đường Giải Phóng, liên tục dùng còi và gậy chỉ huy nắn dòng ô tô kéo dài từ hướng bến xe Nước Ngầm.

Tại nút giao lớn có biển báo phân làn trên cao, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đứng vững tại vạch tim đường làm cọc tiêu sống, giữ cho hai luồng phương tiện dừng đỗ trật tự trước vạch sơn.

Giao thông thông suốt từ cửa ngõ đến nút giao Đại Cồ Việt

Trong kỳ nghỉ lễ 2-9, cùng với nhiều đơn vị CATP Hà Nội, CSGT đã ứng trực 100% quân số đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất

Màn hình thông tin cho thấy giao thông Hà Nội thông suốt trong chiều 2-9

​

​