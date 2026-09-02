Nắn dòng từ xa, giữ thông suốt huyết mạch cửa ngõ phía Nam Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 2-9, dòng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đổ dồn về bến xe Nước Ngầm và trục Giải Phóng (Hà Nội). Nhờ kế hoạch phân luồng từ xa của Công an Hà Nội, các nút giao xung yếu cửa ngõ vẫn duy trì chuyển động nhịp nhàng, không để xảy ra ùn ứ.
Trục Giải Phóng đoạn qua bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát vốn là điểm nóng giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Vào những ngày cao điểm, lượng xe khách liên tỉnh, ô tô con và xe máy của người dân trở lại thành phố tăng đột biến, tạo áp lực khổng lồ lên hạ tầng mặt đường.
Năm nay, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng kilomet đã không lặp lại. Sự thông thoáng trên toàn tuyến đến từ việc Công an thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng từ sớm, từ xa. Toàn bộ xe tải trọng lớn được hướng dẫn chuyển hướng đi theo các tuyến đường vành đai, kiên quyết không để đi xuyên tâm vào nội đô gây xung đột giao thông.
Tại các điểm giao cắt phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông cắm chốt liên tục, chủ động điều tiết từng nhịp đèn, linh hoạt san tải giữa các làn đường để giữ cho mạch di chuyển luôn liên tục.
Dưới đây là ghi nhận phóng sự ảnh thực tế trên toàn trục đường Giải Phóng: