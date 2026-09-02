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Sống ở Hà Nội

Pháo hoa rực trời hồ Tây, Hà Nội đón Quốc khánh trong bình yên

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Lê Vinh

ANTD.VN - 21h tối 2-9-2026, bầu trời Hà Nội bừng sáng với màn pháo hoa chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ phố Trích Sài, nhìn về điểm bắn bên hồ Tây, những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở trên nền trời, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong đêm hội của Thủ đô.

Ngay từ trước giờ pháo hoa khai hỏa, khu vực phố Trích Sài đã có hàng nghìn người dân tập trung, hướng ánh mắt về phía điểm bắn, chờ đợi thời khắc ý nghĩa. Khi đồng hồ điểm 21h, những loạt pháo đầu tiên vút lên, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy ấn tượng.

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Hàng nghìn người dân chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa bắn bên hồ Tây tối 2-9-2026
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Những loạt pháo đầu tiên vút lên, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy ấn tượng

Từ vị trí quan sát trên phố Trích Sài, toàn bộ màn pháo hoa hiện lên lung linh và trọn vẹn. Những chùm sáng liên tục thay đổi hình dạng, màu sắc, nối tiếp nhau trên bầu trời, trong tiếng reo vui và tiếng vỗ tay của người dân.

Video pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 nhìn từ phố Trích Sài:

Giữa không khí náo nức ấy, điều được nhiều người, trong đó có cả bạn bè quốc tế nhắc đến không chỉ là vẻ đẹp của màn pháo hoa mà còn là cảm giác bình yên khi được cùng gia đình, bạn bè đứng giữa lòng Hà Nội đón một ngày lễ lớn của đất nước.

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Chia sẻ cảm xúc, chị Mai Trà ở phố Đội Cấn cho biết: “Tôi thấy rất xúc động. Đứng ở Hà Nội, nhìn pháo hoa trên Hồ Tây và chứng kiến mọi người cùng nhau đón Quốc khánh, cảm giác rất đặc biệt. Điều tôi trân trọng nhất là sự bình yên. Đất nước mình, thành phố mình đang sống trong những ngày thật đẹp. Mong rằng Hà Nội sẽ luôn bình yên, người dân luôn được sống và tận hưởng những khoảnh khắc như thế này”.

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